En los amistosos, Walter Otta ha perfilado nombres y esquema, pero ha rotado en el equipo titular a Juan Ignacio Dobboletta y Juan Marcelo Ojeda. Mañana, el Violeta disputa su último amistoso ante Real Pilar. El próximo viernes 1º de febrero, Villa Dálmine estará reanudando su participación en el campeonato de la Primera B Nacional. Será como visitante frente a Atlético Rafaela, desde las 21 horas, por la 14ª fecha y con la posibilidad, en caso de ganar, de meterse nuevamente en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Para ese compromiso, teniendo en cuenta la última presentación de 2018 (victoria 1-0 como local sobre Olimpo de Bahía Blanca), el DT Walter Nicolás Otta está obligado a realizar dos variantes por las partidas de Cristian "Jopito" Álvarez (a América de Cali de Colombia) y Federico Jourdan (a Sol de América de Paraguay). Esa reconfiguración del mediocampo ya ha asomado en los tres partidos amistosos disputados por el Violeta este año: Lucas Cuevas ha sido el elegido para jugar por la derecha, Emanuel Molina lo hizo más cerca de Matías Ballini, mientras que Mariano Miño ha ocupado la banda izquierda. Estos cuatro nombres ha priorizado el entrenador, que en el amistoso del miércoles frente a Atlético Las Campanas perdió al cordobés Fabricio Brener (esguince de tobillo de grado 2), quien había llegado desde Belgrano de Córdoba para ofrecer alternativas por las bandas. Su recuperación le demandará al menos dos semanas, por lo que se perdería el juego ante Atlético Rafaela y quizás también el choque contra Los Andes en Campana. Con Miño retrocediendo por izquierda, quien volvería a la alineación titular es Martín Comachi, el punta que se había ausentado de los últimos partidos del año pasado por el desgarro sufrido ante Brown de Adrogué. El santafesino formaría dupla de ataque con Ijiel Protti. Sin embargo, la aparición de Cuevas en el mediocampo y el reingreso de Comachi en el ataque no serían las únicas modificaciones en el once titular respecto al final de 2018. El defensor Mauro Gastón Martínez (primer refuerzo de este año) parece haberle sacado una luz de ventaja a Marcos Martinich y Cristian González para formar la zaga central junto a Fernando Alarcón. Así, dado los amistosos de esta pretemporada, la única duda está en el arco: "Nico" Otta ha decidido rotar a Juan Ignacio Dobboletta y Juan Marcelo Ojeda en los diferentes ensayos y no ha dado mayores pistas sobre quién será el titular. Quizás, el amistoso que Villa Dálmine jugará mañana frente a Real Pilar ofrezca alguna, aunque el rosarino (que todavía no debutó en el Violeta) está en duda porque arrastra molestias en uno de sus aductores. "Lo vamos a decidir cuando terminemos con los partidos amistosos. Están jugando los dos, ambos lo han hecho en buen nivel y a partir de ahí decidiremos cuál es el mejor para reiniciar el torneo. Va a jugar el que mejor esté", comentó Otta en una nota reciente con FM Radio City.

OJEDA Y DOBBOLETTA JUNTO AL ENTRENADOR DE ARQUEROS, LUIS MARTÍNEZ, DURANTE LA PRETEMPORADA EN COLÓN. JUAN PABLO LUNGARZO SERÁ LA TERCERA OPCIÓN PARA EL ARCO VIOLETA.





EL PLANTEL ENTRENÓ AYER EN LA FINCA FÚTBOL CARDALES Y HOY LO HARÁ EN EL ESTADIO. MAÑANA, AMISTOSO EN PILAR.

#Institucional | El club realizará un evento el miércoles 30 para presentar su nueva imagen a nivel institucional. Más información, en nuestra cuenta de Facebook: https://t.co/kjEJPRffNn#TodosJuntos. #VamosViola pic.twitter.com/GnWX8JuCfJ — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 24 de enero de 2019

