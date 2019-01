La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/ene/2019 Liga Campanense:

Otamendi FC comenzó a entrenar con nuevo cuerpo técnico







En Primera División estarán Victorino Ibarra, Andrés Oliva, Edgardo Nieto, Leonardo Ocelli y Nicolás Rodatello. La pretemporada comenzó esta semana y mañana habrá prueba de jugadores para todas las categorías. Otamendi FC comenzó con los entrenamientos de cara a la temporada 2019 de la Liga Campanense de Fútbol. Y lo hizo con el empuje que caracteriza al Tricolor, pero también con importantes novedades en la conformación de los cuerpos técnicos de las diferentes categorías En Primera División, Victorino Ibarra será el Director Técnico y estará acompañado por Andrés Oliva, Edgardo Nieto, el preparador físico Leonardo Ocelli y el ayudante de campo Nicolás Rodatello. Ibarra es DT profesional y sus antecedentes marcan experiencias en Argentino de Del Viso, San Lorenzo de Pilar y Club Barrio Savio. También trabajó en las divisiones inferiores de Excursionistas y Defensores de Belgrano, además de guiar a diferentes equipos de fútbol femenino de la zona de Maquinista Savio, Del Viso y Pilar. Entre sus objetivos está "reorganizar deportivamente al club, proponiendo una forma de trabajo semiprofesional, que trae aparejada el respeto hacia el club tanto dentro como fuera de la cancha". Y buscará, además, profundizar el sentido de pertenencia de los jugadores hacia la institución. "Quiero agradecer a Otamendi FC por permitirme estar ahí. De mi parte, voy a tratar de hacer el mejor trabajo para que Otamendi esté donde tiene que estar, es decir, en los primeros puestos. Espero no defraudarlos", señaló el flamante DT. Andrés Oliva, por su parte, tiene amplia experiencia en diferentes clubes de la Liga Escobarense (Manzanares, Sportivo Pilar, Monterrey de Derqui, Unión de Del Viso, Argentino de Del Viso y Atlético Torcuato), incluyendo participaciones en el antiguo Federal C. Además, tiene experiencia como coordinador deportivo durante cinco años en el Club Social y Deportivo Pinazo. En tanto, Edgardo Nieto (ex Argentino de Del Viso y Newman) será otro colaborador técnico, aunque su principal función será el entrenamiento de arqueros. Finalmente, Nicolás Rodatello se sumó al nuevo cuerpo técnico, pero ya tiene un año de experiencia en el Tricolor y aporta al proyecto desde su amplia experiencia como jugador. "Mi objetivo es acompañar al equipo a los primeros lugares de la Liga", asegura. Para la Tercera División aparece también el nombre de Oscar Bertuni, quien sacó campeón a Otamendi FC en el año 2013. Mientras que el cuerpo técnico de la Quinta División lo encabezan Leonardo Topa y Mariano Pereyra, quienes lograron un subcampeonato el año pasado y marcaron una gran diferencia en la división. "El objetivo siempre es salir campeones", explica Leonardo. "Pero acá no solo se forman jugadores, sino que estamos formando personas. El compromiso y el respeto están ante todo. Pueden ser Messi, pero si faltan el respeto a los compañeros, a sus padres o descuidan la escuela van a mirar el partido desde el banco", remarcó. La pretemporada comenzó esta semana con la presencia de casi 70 futbolistas y el flamante cuerpo técnico. Y este sábado 26 habrá pruebas de jugadores para todas las categorías desde las 14 hs. "Con la motivación al máximo, el barrio vuelve a soñar con otro campeonato", resaltan desde Otamendi FC.

EL FLAMANTE CUERPO TECNICO DE OTAMENDI EN SU PRESENTACIÓN





EN LA PRIMERA SEMANA DE ENTRENAMIENTOS SE PRESENTARON CASI 70 JUGADORES.



Liga Campanense:

Otamendi FC comenzó a entrenar con nuevo cuerpo técnico

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: