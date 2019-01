La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/ene/2019 Básquet:

Hoy se reanuda el Torneo Provincial de Clubes







Seis de los siete partidos de la tercera fecha de la segunda fase se juegan esta noche. En tanto, Ciudad de Campana visita mañana a Carlos Pellegrini de Punta Alta. Después de más de un mes de receso, el Torneo Provincial de Clubes 2018/19 reanudará hoy su desarrollo con la disputa de la tercera fecha de la segunda fase: seis de los siete partidos programados se jugarán esta noche. El único encuentro que quedó para mañana sábado será el que protagonizará Ciudad de Campana como visitante frente a Carlos Pellegrini de Punta Alta. El Tricolor, que ya tiene asegurado un lugar en los playoffs y que busca ahora la clasificación directa a Cuartos de Final, partirá mañana a las 7 de la mañana rumbo a Punta Alta (localidad ubicada a 25 kilómetros de Bahía Blanca), donde se presentará a partir de las 21.30 horas. El plantel dirigido por Sebastián Silva no presentará variantes en cuanto a su conformación, dado que la única baja en este receso ha sido la del juvenil Juan Sebastián Manrique Landriel, de escasa participación en este Provincial de Mayores. Los que sí tendrán novedades en sus cuerpos técnicos son los otros dos equipos de la Asociación de Zárate-Campana (ABZC) que siguen en carrera en este Provincial: Independiente de Zárate incorporó como entrenador al histórico Raúl Belcuore, de recordado paso por el entonces Club Siderca que supo jugar Liga B y TNA; mientras que Sportivo Pilar ahora está al mando de Marcelo Asturiano, ex coach del CCC, entre otros. El reinicio del certamen tiene los siguientes partidos y posiciones: ZONA A Posiciones: 1) Somisa de San Nicolás, 12,5 puntos; 2) Blanco y Negro de Tres Arroyos, 11,5 puntos; 3) Teléfonos de Mar del Plata, 9,5 puntos; 4) Sporting de Mar del Plata, 8,5 puntos. Fecha 3: Sporting (MdP) vs Somisa (SN), viernes 21.30 horas; Blanco Negro (TA) vs Teléfonos (MdP), viernes 22 horas. ZONA B Posiciones: 1) Independiente de Tandil, 13,5 puntos; 2) Los Indios de Junín, 11 puntos; 3) Platense de La Plata, 10 puntos; 4) Independiente de Zárate, 8 puntos. Fecha 3: Independiente (Z) vs Independiente (T), viernes 21.30 horas; Los Indios (J) vs Platense (LP), viernes 21.30 horas. ZONA C Posiciones: 1) Ciudad de Campana, 13 puntos; 2) Sarmiento de Coronel Suárez, 11,5 puntos; 3) Sportivo Pilar, 11 puntos; 4) Carlos Pellegrini de Punta Alta, 8,5 puntos. Fecha 3: Sarmiento (CS) vs Sportivo Pilar, viernes 21.15 horas; Carlos Pellegrini (PA) vs Ciudad de Campana, sábado 21.30 horas. ZONA D Posiciones: 1) Atenas de La Plata, 11,5 puntos; 2) Regatas de San Nicolás, 11,5 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 11 puntos; 4) Defensores Unidos de Zárate (se retiró del torneo). Fecha 3: Atenas (LP) vs Ciudad de Saladillo, viernes 21.30 horas.

EL PERGAMINENSE RAÚL BELCUORE, DE RECORDADO PASO POR SIDERCA EN LA DÉCADA DE 1990, VUELVE A DIRIGIR A INDEPENDIENTE DE ZÁRATE.



Básquet:

Hoy se reanuda el Torneo Provincial de Clubes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: