Se viene el arranque de otra temporada del rally y en principio todo hace pensar que los dirigentes de las distintas propuestas están trabajando para comenzar en forma y en tiempo. El primer tema que les preocupa es saber con qué parque de pilotos y equipo contaran desde el arranque con lo costoso que resulta dar el primer paso para luego intentar hacer toda la temporada. La categoría rally "Mar y Sierra" tiene fecha de apertura para el próximo 17 de marzo en Rancho como comienzo de año. Por su parte el Rally Federal trabaja para ponerse en movimiento el 24 de marzo en Bragado, también evaluando con qué parque se da la apertura 2019. Como se lee ya está todo preparado para el comienzo de un año que no será fácil desde lo económico para ningún piloto ni para ningún equipo. HERMANOS EMMA Y ya entrando en el tema de los equipos los hermanos Emma están provocando un cambio de categoría para algunos inesperado, dado que vuelven en el arranque del torneo a un viejo amor como el Rally Mar y Sierra luego de charlarlo entre ellos. O sea: tanto Gabriel como Gustavo y Gerardo tomaron tal determinación de poner sus tres autos en esta propuesta deportiva. Este cambio para nada descarta que en algún momento se retome al Rally Federal, de donde vienen de ganar campeonatos y lograr buenas performances. TERCERA PRESENTACIÓN En principio desde la actual gestión del municipio campanense en reciente nota radial el señor Alejandro Barja dejó en claro que la idea de volver a traer el Rally Federal está en la agenda deportiva y que a mediados de año sería la fecha para la tercera presentación de la categoría en la ciudad cuna del primer auto argentino. NAVEGANTES Está claro que los navegantes son parte importante en este tipo de competencias y los dos campeones desde esta condición Alejandro Ferraro y Víctor Amaranto van a proseguir esta temporada y no hay que descartar que Ferraro pueda ser parte del equipo de los Emma dejando al equipo uruguayo donde venía participando. El rally ya tiene encaminado como va a arrancar el año y en verdad, por los tiempos que corren, ya no es un dato menor.



