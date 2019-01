Participan nueve equipos y la primera fecha se disputó el pasado sábado. Cuatro equipos picaron en punta con sendos triunfos. Mañana se juega la segunda.

El pasado sábado se puso en marcha "Pink", el Torneo de Fútbol 5 Femenino que se organiza en el predio La Barranca (Av. Yrigoyen y Vicente López) y que cuenta con la participación de nueve equipos.

En la primera fecha se disputaron cuatro partidos y quedó libre Es lo que Hay. Los resultados y goleadoras de esta jornada inaugural fueron:

-Plan B le ganó 14-1 a Las Chimuelas con goles de Rocío Palau (5), Carolina Galeano (4), Melanie Correa (3), Lucía Benvenuto y María Duarte. El gol de las perdedoras lo anotó Telma Peral.

-Las Ronaldas venció 8-0 a Las Panteras con tantos de Evelyn Orosco (4), Delfina Silva (2), Aracelí Banchero y Elisa Abella.

-Real Bañil derrotó 4-3 a Hierros Campana con goles de Paloma Slavin (2), María Verónica Schinoni y Sofía Chesini. Mientras que para Hierros Campana marcaron Adriana Preiser (2) y Nadia Dell`Acqua.

-De Taquito superó 3-2 a El Rejunte con goles de Guadalupe Parente (2) y María Catalina Leone. Para el perdedor anotaron Mariana Quinteros y Florencia Kearney.

La segunda fecha de este torneo se disputará mañana sábado 26 y tendrá la siguiente programación: El Rejunte vs Las Panteras (17.00), Es lo que Hay vs Real Bañil (18.00), Hierros Campana vs De Taquito (19.00) y Las Chimuelas vs Las Ronaldas (20.00). Queda libre Plan B.