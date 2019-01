La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/ene/2019 Breves: Fútbol







SUB 20: GANÓ ARGENTINA Con un gol de Gonzalo Maroni, el Seleccionado Argentino Sub 20 venció ayer 1-0 a Uruguay y así consiguió su primera victoria en el Sudamericano de Chile. Por ello, ahora depende de sí mismo para clasificar al hexagonal final (le alcanzará con un empate ante Perú en la última fecha). En el otro partido jugado ayer por el Grupo B, Ecuador selló su boleto al derrotar 3-1 a Perú. Con estos resultados, las posiciones del Grupo B quedaron de la siguiente manera: 1) Ecuador, 9 puntos; 2) Argentina y Paraguay, 4 puntos; 4) Uruguay y Perú, 3 puntos. Y en la última fecha se enfrentarán Argentina vs Perú (17.10) y Uruguay vs Paraguay (19.30). En tanto, hoy viernes se cerrará el Grupo A con los duelos Brasil vs Bolivia (17.10) y Chile vs Colombia (19.30). Las posiciones de esta zona son: 1) Venezuela, 9 puntos; 2) Brasil, Chile y Colombia, 4 puntos; 5) Bolivia, 1 punto. Al hexagonal final clasifican los primeros tres.

Foto: Diario La Capital de Mar del Plata SUPERLIGA: FECHA 16 Hoy se pondrá en marcha la primera fecha completa de este año de la Superliga Argentina de Fútbol. Será la 16ª jornada y arrancará con tres partidos. Desde las 19.00 horas, Banfield (con el estreno de Hernán Crespo como DT) recibe la visita de San Martín de San Juan (con el campanense Nazareno Solís). En el mismo horario, Godoy Cruz jugará en Mendoza frente a Lanús. Mientras que a las 21.10, el escolta Defensa y Justicia (está a tres puntos del líder Racing Club) recibe en Florencio Varela a San Lorenzo de Almagro (con el campanense Nicolás Blandi). El resto de la programación de esta fecha es la siguiente: -Sábado: Huracán vs Rosario Central (17.10), Tigre vs San Martín de Tucumán (17.10), Atlético Tucumán vs Gimnasia y Esgrima de La Plata (19.20) y Aldosivi de Mar del Plata vs Racing Club (21.30). -Domingo: Independiente vs Talleres de Córdoba (17.10), Belgrano de Córdoba vs Unión de Santa Fe (17.10), River Plate vs Patronato (19.20) y Newells vs Boca Juniors (21.30). -Lunes: Colón vs Argentinos (19.00) y Estudiantes de La Plata vs Vélez Sarsfield (21.10). COPA AMÉRICA 2019 Ayer se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa América "Brasil 2019" que se disputará del 14 de junio al 7 de julio y que contará con Japón y Qatar como seleccionados invitados. La Selección Argentina quedó en el Grupo B que compartirá con Colombia, Paraguay y Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará frente a Colombia, el 15 de junio a las 19 horas en Salvador, en el Norte de Brasil. Luego jugará el 19 de junio a las 21.30 frente a Paraguay en el Mineirao. Y cerrará nuevamente en Porto Alegre, donde chocará con Qatar el 23 de junio a las 16 horas. El local Brasil integrará el Grupo A junto a Perú, Venezuela y Bolivia. Mientras que en el Grupo C estarán Uruguay, Chile, Japón y Ecuador. YA NO BUSCAN A SALA La Policía de Guernsey anunció ayer la decisión de no continuar con la búsqueda del avión en el que Emiliano Sala (delantero argentino de 28 años) se trasladaba de Nantes a Cardiff. "Las posibilidades de supervivencia son extremadamente remotas", explicó David Barker, capitán del operativo. Luego agregó que mantendrán "el incidente abierto" aunque aclaró: "No estaremos activamente buscándolo". La Policía de Guernsey informó que lo que harán en adelante es "hablar con los buques y aviones que pasan por la zona para que vean si hay algún registro del avión". "Que sigan buscando, por favor, no se puede vivir así. Que no lo dejen de buscar", pidió Horacio, padre de Emiliano, en diálogo con TyC Sports. "No puede ser que desaparezca un avión y no tengan rastro de nada", agregó.

Breves: Fútbol

