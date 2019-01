Pañuelos Solidarios que alegran corazones

La Asociación que se creó a nivel local hace dos meses tuvo su primer taller de técnicas de colocación de pañuelos y maquillaje para pacientes oncológicos. La Auténtica Defensa estuvo presente y obtuvo testimonios.

Hablar de cáncer hoy es hablar de transformación. La importancia para los pacientes de contar con testimonios reales de personas que han logrado vencer al cáncer es vital. Poder apoyarse en los ejemplos positivos de estos testimonios de curación puede hacer bien. En esta oportunidad la Asociación Pañuelos Solidarios Buenos Aires tiene como finalidad acompañar a pacientes oncológicos que durante su tratamiento quimioterápico han perdido su cabello, facilitándoles gratuitamente pañuelos, turban-tes o pelucas brindándoles asesoramiento para su colocación como así también técnicas de maquillaje, fundado por Marcela Coyanis, paciente con cáncer de mama metastásico.

Hace dos meses, Pañuelos Solidarios, comenzó a extender sus servicios a Campana, Zárate y alrededores; designando como coordinadora zonal a Adriana Scarafía. El objetivo es que, una vez al mes, se hagan talleres de cómo colocar pañuelos y como maquillase.

La semana pasada se lanzó el primer encuentro en la Asociación de Jubilados de la calle Moreno y en diálogo con La Auténtica Defensa Scarafia expresó "me pone muy contenta, hay mucho esfuerzo puesto. Es maravillosa la respuesta de las chicas y estoy asombrada con qué placer lo vivieron. Ojalá se siga, todo dependerá de la respuesta que tengamos, si se siguen anotando a los talleres y del espacio físico".

Desde nuestro medio recolectamos testimonios de las integrantes que participaron a Nélida en agosto pasado la operaron, "en noviembre casi diciembre comencé con la quimio y ya se me cayó el pelo". Luego detalla "a las mujeres de Pañuelos las crucé en el Hospital San José haciéndome la quimio. Explicaron lo que hacían y acá estoy. Ellas te incentivan a hacer otras cosas pese a la situación". Se define como una persona que siempre está arriba y no se decae. "Deprimirte no te lleva a ningún lado. Son enfermedades que tenes que padecer y uno tiene que pasar la quimio, rayos, tomar pastillas y aplicarte inyecciones. Es un proceso largo y hay que saber llevarlo" Agrega que tiene el apoyo de su familia, marido e hijos y ahora suma al grupo de chicas que la acompañan, "nos comentamos de la evolución, cada una cuenta su experiencia".

Por otra parte Mirta está comenzando recién sus días de tratamiento. "Yo ya estuve del otro lado de la vereda, acompañando a mi esposo que tuvo la misma enfermedad, pero ahora esto es distinto y en este caso soy yo la protagonista". Se enteró de Pañuelos Solidarios por el diario y de una publicación de Facebook. "Me interesó, les mandé un mensaje, enseguida me contestaron y me invitaron al taller. Me pareció bueno venir a compartir y aprender un montón de cosas que uno no lo sabe". Al igual que las otras mujeres cuenta con la ayuda de la familia y amigos. "Es muy bueno el trabajo que hacen, te ayudan y te enseñan a que estés bien y te veas bien, es para felicitarlas".

Elida cuenta que "fue un buen susto enterarme que tenía cáncer". La operaron el 7 de agosto pasado. Ya hizo cuatro quimio y ahora empieza la segunda parte y actualmente asevera "estoy muy bien, trato de no pensar y no hablar siempre de lo mismo; si pienso, me decaigo". Es viuda y está acompañada por sus hijas y gracias a una de ellas, a través de un mensaje por Whatsapp se enteró de este grupo. "Uno encerrada piensa distinto y así esto es grandioso, lindo momento pasamos y aprendimos. A Nélida la conozco de la sala de Quimio y a las otras chicas de acá. Pienso darle batalla hasta que pueda. Si me gana, mala suerte pero yo no lo voy a dejar, no le voy a dar cabida".

Otro caso distinto fue el de Mariana quien en un control de rutina le detectaron el cáncer, "ahí empezó todo el derrotero de todas las cosas que uno tiene que vivir. El 1 de noviembre me operaron y el 14 de enero tuve mi primera quimio. Acá estamos celebrando que estamos vivas". En toda la charla recalca la importancia de hacerse controles. En cuanto al proceso "tuve efectos adversos, pero por suerte estoy muy cuidada y contenida, me dieron medicación para apaciguar esos efectos". Es madre de cuatro varones y expresa "la vida sigue y hay que seguir de la mejor manera posible". A pesar que el tratamiento, por su obra social, lo está haciendo en Buenos Aires, cuenta que a nivel local, "hay mucho avance, no sabía que se hacia la quimio acá. Quizás siempre pensé que los avances estaban en Buenos Aires. Acá hay muchos buenos profesionales y el Hospital está muy bien equipado". "Tener este espacio ayuda a que nos contengamos, la incertidumbre, el cambio físico y emocional es muy importante", cierra.

En la reunión también estaba presente entre las pacientes Marcela Carrizo, vecina de Lima quien es voluntaria de Pañuelos Solidarios en la tarea de fabricación de turbantes con las telas que donan. En diálogo con La Auténtica Defensa agregó "me enteré de Pañuelos por Facebook. Tuve de cerca una amiga de mi misma edad que tuvo cáncer de mama y me sentí identificada". Cuenta que es integrante de una Comisión de Mujeres que lucha por la autonomía del pueblo y por tener libertad. "En octubre hicimos campaña de Cáncer de Mama y estoy acá para aprender la costura de los pañuelos, hoy estuve viendo como colocarlos y quiero dar a conocer entre mis amigos lo que se hace y que más gente se sume".

Coyanis, con alegría define esta experiencia como "excelente, creo que les gustó a todas". Entre risas cuenta que terminaron bailando. "El deseo es volver a repetirlo y que se enteren otras personas. Ayudar a otras me da una plenitud muy grande, me pone muy feliz. Es muy importante para las pacientes poder acompañarlas en este proceso de la pérdida de cabello".

Por su parte la coordinadora local invitó a los interesados a visitar el Facebook Pañuelos Solidarios Campana y, según se explicó, las donaciones se reciben en las oficinas de la Cooperadora del Hospital San José. La única sugerencia respecto a las donaciones de pañuelos es que sean cuadrados, rectangulares o triangulares, pero no de seda (dan mucho calor y se resbalan). También se reciben turbantes ya fabricados, telas, pelucas, sombreros. Estamos proyectando tener una vez por mes un grupo de autoayuda para pacientes.