Villa Dálmine y Puerto Nuevo cancelaron sus amistosos frente a Real Pilar y San Martín de Burzaco, respectivamente. Mientras que se postergaron los compromisos de La Josefa y Defensores de La Esperanza por la Copa Federación. Las intensas y copiosas lluvias que afectaron ayer a nuestra ciudad y zonas aledañas generaron la suspensión de amistosos y partidos que tenían programados los diferentes equipos campanenses. Villa Dálmine, que se prepara para el reinicio del campeonato de la Primera B Nacional (viernes 1º de febrero como visitante frente a Atlético Rafaela), había planificado un amistoso frente a Real Pilar en el estadio municipal Carlos Barraza. Ayer, los dirigidos por Walter Nicolás Otta entrenaron en el estadio de Mitre y Puccini, donde por la mañana realizaron ejercicios de coordinación, precisión y trabajos tácticos. Por la tarde se confirmó la suspensión del amistoso. Por su parte, Puerto Nuevo (que retomará el campeonato de la Primera D el próximo sábado 2 de febrero contra Atlas) debió suspender el entrenamiento que tenía programado ayer para horas de la tarde. Y poco después también canceló el amistoso que hoy iba a disputar como visitante frente a San Martín de Burzaco. Sin embargo, el cuerpo técnico se movió rápidamente y consiguió acordar con Atlético Las Campanas (que se prepara para el Torneo Regional Federal Amateur, en el que debutará el próximo fin de semana) para medirse hoy a las 11 horas en la cancha de Las Campanas… siempre que las lluvias no reaparezcan. COPA FEDERACIÓN Este sábado esperaba por la segunda presentación de La Josefa y Defensores de La Esperanza en la Copa Federación Norte 2019. Pero la lluvia pospuso también esos planes. La Josefa, que en el debut venció 2-0 a Villariño, debía jugar como visitante frente a Social Obrero de Zárate por la segunda fecha de la Zona E. Por su parte, el Verdinegro iba a jugar su primer partido como local, buscando revancha de la derrota sufrida el pasado domingo como visitante frente a La Sonia de José C. Paz. Los dirigidos por Cristian Tejera recibían desde las 17 horas a Maipú de Zárate por la segunda fecha de la Zona G en cancha de Puerto Nuevo, pero el encuentro fue suspendido por la cantidad de agua que cayó ayer. Hoy se confirmará la posibilidad de reprogramarlo en el mismo horario y escenario mañana domingo. En tanto, hasta ayer por la noche seguía en pie el debut de Real San Jacinto, que mañana domingo recibirá a Belgrano de Zárate en la cancha principal del predio Héctor Fillopski del Club Villa Dálmine. Pero, dadas las intensas lluvias y las características de los terrenos en los que está ubicado dicho predio, no sorprendería que el encuentro termine suspendiéndose.

Las lluvias obligaron a suspender los partidos programados para este sábado

