Desde las 21.30 horas enfrenta a Carlos Pellegrini en busca de su tercera victoria consecutiva de la segunda fase y seguir afirmándose al frente de la Zona C. Anoche, al cierre de esta edición, se jugaban seis de los siete partidos programados de la tercera fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes, que marcaba el regreso de la competencia después de más de un mes de receso. Y hoy será el turno del regreso para el Club Ciudad de Campana, que completará la jornada con su visita a Carlos Pellegrini de Punta Alta en un partido que comenzará a las 21.30 horas. Para este compromiso, la delegación Tricolor partirá a las 7 de la mañana desde nuestra ciudad rumbo a Punta Alta, localidad ubicada a 25 kilómetros de Bahía Blanca. Allí buscará su tercera victoria consecutiva en esta segunda fase que arrancó con importantes triunfos sobre Sarmiento de Coronel Suárez y Sportivo Pilar. De esa manera llegó a los 13 puntos y se hizo inalcanzable para Carlos Pellegrini (8,5), por lo que se aseguró su lugar en los playoffs. Claro está: ahora buscará ser el "1" de la Zona C para instalarse directamente en Cuartos de Final y, además, tratar de terminar como el mejor equipo de la fase regular del Provincial, lo que le garantizaría la organización del Final Four en caso de arribar a esa instancia. El plantel dirigido por Sebastián Silva no presentará variantes en cuanto a su conformación, dado que la única baja en este receso ha sido la del juvenil Juan Sebastián Manrique Landriel, de escasa participación en este Provincial de Mayores. Así, la plantilla que viaja hoy rumbo a Punta Alta estará compuesta por Facundo Romani, Eliseo Iglesias, Joaquín Aguilar, Maximiliano Gutiérrez, Francisco Santini, Juan Cruz Gallardo, Alejandro Irigoyen, Alejo Fioretto, Mateo Díaz, Rubén Runke, Agustín Hernández y Martín Delgado. Las posiciones de la Zona C al reinicio del Provincial eran las siguientes: 1) Ciudad de Campana, 13 puntos; 2) Sarmiento de Coronel Suárez, 11,5 puntos; 3) Sportivo Pilar, 11 puntos; 4) Carlos Pellegrini de Punta Alta, 8,5 puntos. Anoche, al cierre de esta edición, Sarmiento recibía en Coronel Suárez a Sportivo Pilar en un duelo clave en la lucha por el segundo puesto. Luego, por la cuarta fecha, el CCC visitará a Sarmiento, mientras que Sportivo Pilar recibirá a Carlos Pellegrini.



FRANCISCO SANTINI PROMEDIA 12,3 PUNTOS POR PARTIDO EN ESTE PROVINCIAL DE CLUBES.



Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana juega esta noche en Punta Alta

