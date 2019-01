La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/ene/2019 Trabajadores del HCD denunciaron al Ejecutivo ante el Ministerio de Trabajo







Son un secretario y cuatro asesores ligados a los bloques peronistas que, según informaron, no cobran sus haberes desde diciembre. "Abella está avasallando los derechos de los que piensan distinto", aseguró Marco Colella. Cinco trabajadores del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad se presentaron ante la Delegación local del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires para reclamar por su situación, dado que se encuentran sin cobrar sus haberes desde diciembre, según explicaron. Se trata del secretario administrativo del bloque "RED x Argentina" y de cuatro asesores técnicos, uno del mismo bloque y tres del bloque PJ-Unidad Ciudadana. Junto a ellos se presentó el concejal Marco Colella (Red x Argentina), quien señaló: "Abella está avasallando los derechos de los que piensan distinto y por una cuestión política, por una falta de capacidad para mantener el dialogo dentro del HCD y de haber perdido la presidencia, toma esta posición". Luego, Colella agregó: "Acá hay una intención del intendente de ir en contra de los que piensan distinto y de no pagarle los sueldos. Es vox populi en los pasillos de la Municipalida que esto es una reprimenda contra la decisión de haber cambiado el Presidente del HCD". En el expediente que se inició en la Delegación local del Ministerio de Trabajo se marca que la presentación "se debe al incumplimiento del pago de haberes por parte de la Municipalidad de Campana, a cargo del Sr. Intendente, Dn. Sebastián Abella, de quien depende el circuito administrativo de liquidación y pago de haberes, desde el mes de noviembre de 2018". Y se remarca que "la retención indebida de haberes, como práctica ilegal y discriminatoria, comenzó con la demora de 18 días en el pago de haber de noviembre y la negativa de pago de aguinaldo, bono compensatorio y salario de diciembre que mantiene a la fecha". Uno de los trabajadores afectados, Diego Feversani, quien se desempeña como Secretario Administrativo del bloque "RED x Argentina" expresó: "A diferencia de los demás compañeros yo ya tuve una audiencia, el 15 de enero, en el Ministerio de Trabajo y no me fui con la mejor impresión porque no veo voluntad por parte del Ejecutivo de querer solucionar este tema". El próximo lunes desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires citaron a todas las partes para una audiencia. "Confiamos que los funcionarios del Ministerio llevarán adelante las acciones administrativas necesarias para destrabar este capricho del señor intendente", concluyó Colella.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS EN LA PUERTA DE LA DELEGACIÓN LOCAL DEL MINISTERIO JUNTO AL CONCEJAL COLELLA. "CAMBIEMOS NO QUIERE QUE FUNCIONE EL CONCEJO DELIBERANTE" El concejal Marco Colella, del bloque RED x Argentina, aseguró que "el intendente Sebastián Abella y el concejal Carlos Cazador, como Presidente del bloque Cambiemos, son los responsables de la situación que se vive hoy dentro del cuerpo deliberativo de la ciudad". En ese sentido señaló que "hoy existe una imposibilidad de sesionar debido a que el intendente tomó la decisión quitar los recursos básicos para poder funcionar" y entre otros ejemplos citó la suspensión "del servicio de limpieza de baños y oficinas del HCD y del servició de internet". Además, agregó que "se han cortado los pagos a los proveedores contratados por el ex Presidente Sergio Roses para que se genere una situación de inestabilidad económica".

