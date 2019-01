Sr. Intendente Sebastián Abella Me dirijo a usted con el fin de transmitirle la siguiente inquietud ante lo que me ocurrió el pasado 16/01/2019. Circulando por calle Luis Costa (esquina Banco Provincia), al doblar con mi auto hacia calle Rocca en dirección a la estación e intentar estacionar el mismo sobre esa calle choco con uno de los resguardos tipo balas colocados a lo largo de la avenida produciendo un daño con un costo considerable en mi vehículo. Me motiva esta publicación el sentido común de habitante de nuestra querida ciudad y teniendo conocimiento que a muchas personas les ha ocurrido lo mismo advirtiendo el peligro que generan estos resguardos que no son visibles cuando se conduce. Espero que usted y las autoridades que nos representan evalúen y consideren alguna solución positiva para seguir disfrutando de nuestra hermosa Avenida Rocca. Agradeciendo desde ya su atención a la presente lo saluda muy atentamente. Alicia Bordachar - DNI: 10.963.028



Correo de Lectores

Por Alicia Bordachar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: