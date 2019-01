La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/ene/2019 Opinión:

No nos resignemos

Por Olga García











Olga García. Foto: Archivo.

Lo político nos afecta personalmente, no lo podemos mirar de lejos, desde afuera. La economía a la que llegamos con el proyecto neoliberal destruyó la estructura que lograba un mejor nivel de vida en nuestra patria. Esta crisis económica es natural, es el proyecto que sostuvo este gobierno. En esa etapa intentan eliminar en los seres humanos la esperanza de lograr otra realidad En nuestro continente no se menciona la importante mejora en la economía boliviana lograda por su gobierno popular sino que se apunta a destacar las coincidencias de proyecto con Brasil que en realidad existen. La economía argentina es una trampa construida que ya logró la crisis financiera, laboral, productiva. Es un proyecto que solo beneficia a algunas empresas, bancos y tiene como objetivo la crisis de la industria nacional. Detrás de esta situación se pretende construir en la sociedad un rechazo por la lucha, se busca condenar a Milagro Sala que simboliza una organización popular de resistencia a las medidas de ajuste que perjudican a los más humildes. Se persigue a integrantes de gremios que sostienen acciones de lucha contra el proyecto antipopular que nos toca padecer. Como recepción de esta realidad crece en la sociedad la conciencia de la urgencia de armar frentes políticos que representen esa lucha. ¿Cuál es la esperanza? Que sintamos como siempre sucedió en la mayoría de los argentinos el horror por la injusticia, que no consideremos imposibles de recorrer los caminos que conduzcan hacia una mejor situación social, que no veamos normal la muerte por hambre o por carecer de vacunas que el estado dejó de garantizar. Los argentinos tenemos en nuestra historia luchas valiosas que protegieron la educación pública, garantías laborales que no lograron eliminarse ni desde dictaduras. El gobierno de Macri causó destrucciones más profundas. En esta sociedad no debemos abandonar los objetivos que tratan de evitar el dolor a nuestro pueblo.

