La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/ene/2019 EC Vamos Campana: "Se puede descomprimir la rotonda, mejorando la salida por Bellomo"







Así se manifestaron desde Vamos Campana, quienes sostuvieron que "Si bien esta no es una solución definitiva, si puede ser una buena opción" y que están "trabajando en un proyecto superador". Desde Vamos Campana, espacio que reúne a distintos sectores de la política campanense, señalaron que "el trayecto de la Bellomo, desde la Vigalondo hasta la salida de ruta 6, podría ser una arteria importante para descomprimir la rotonda de Mc Donald´s que tanto dolores de cabezas nos causa, principalmente a quienes viven en los barrios Malvinas, Santa Florentina, El Federal, Las Campana, Don Francisco y barrio Siderca". A su vez, desde el Espacio Ciudadano señalaron que "Una mejor iluminación para hacer esta salida más segura, dado que vimos que la mayoría de los artefactos están rotos, pero fundamentalmente realizar el pavimento que falta en el pequeño tramo desde donde termina el asfalto de la Bellomo hasta la ruta 6, son algunas de las cosas que se tienen que hacer para que muchísimos campanenses prefieran salir de estas zonas por esta arteria y no por la colectora y consecuentemente evitar asi chocarse con la congestionada rotonda". Desde Vamos Campana concluyeron que "Si bien esta no es una solución definitiva, si puede ser una buena opción para hacer fluido el tránsito de quienes provienen de los barrios de esa zona. Pero como sabemos que no sería resolveria la cuestión del tránsito pesado de camiones y colectivos, es que estamos trabajando en un proyecto superador, que pueda servir para descomprimir la zona y permitir un tráfico fluido en la colectora sur".

Alejo Sarna recorriendo la finalización de la calle Bellomo.



EC Vamos Campana: "Se puede descomprimir la rotonda, mejorando la salida por Bellomo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: