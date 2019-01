La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/ene/2019 Breves: Noticias de Actualidad







TRUMP SIGUE PRESIONANDO El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes un acuerdo con la oposición para reabrir temporalmente el gobierno, parcialmente desfinanciado desde hace cinco semanas, pero amenazó con un nuevo cierre si el Congreso no otorga fondos para construir un muro fronterizo con México. "Si no recibimos un trato justo del Congreso, el gobierno se cerrará de nuevo el 15 de febrero o usaré los poderes que me otorgan las leyes y la Constitución de Estados Unidos para hacer frente a esta emergencia", dijo Trump desde el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. TRAGEDIA EN BRASIL Tres diques de contención de residuos de la minera Vale cedieron ayer en el estado de Minas Gerais, dejando una cantidad indeterminada todavía de muertos y desaparecidos, poco más de tres años después de la peor tragedia ambiental de Brasil, provocada en ese mismo estado por la ruptura de otra represa minera. La corriente de residuos "tomó toda la zona de la empresa", en la localidad de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, la capital de Minas, "Aún ignoramos la magnitud de los daños personales y ambientales. Seremos muy rigurosos", dijo el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. La minera Vale informó en un comunicado que la ruptura se produjo a inicios de la tarde y que su "prioridad total, en este momento, es preservar y proteger la vida de los empleados y de los habitantes". El documento no dice nada sobre las causas del siniestro. Imágenes áreas difundidas por los bomberos muestran impresionantes riadas de lodo avanzando sobre grandes superficies de vegetación. El presidente Jair Bolsonaro lamentó por Twitter lo ocurrido y determinó el envío al lugar de los ministros de Desarrollo Regional y de Minas y Energía. RECHAZO DE LA CORTE SUPREMA En un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia rechazó ayer tratar el planteo de inconstitucionalidad que había hecho el frente Cambiemos contra la consulta popular que el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, convocó para definir si puede presentarse por la rereelección. Los jueces del máximo tribunal se reunieron este viernes en medio de la feria para expedirse sobre el caso y decidieron hacerlo en línea con el dictamen de la Procuración General de la Nación, que este lunes recomendó no intervenir por tratarse de una cuestión provincial. De esta forma, sigue en pie la consulta popular convocada para el domingo en La Rioja, donde los ciudadanos definirán si el peronista Casas puede volver a presentarse como candidato a gobernador este año. El fallo de la Corte fue dividido y por rechazar el tratamiento se expresaron la vicepresidenta del cuerpo, Elena Highton, y los vocales Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Otra vez quedó en minoría el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, que se manifestó a favor de analizar el tema. ARREPENTIDA Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, quien fue secretario de Néstor Kirchner, fue trasladada ayer a los tribunales federales de Retiro; donde declaró por cinco horas ante el juez federal Claudio Bonadio, que ahora debe definir si la acepta como arrepentida en la causa por coimas en obras públicas. Mientras el magistrado resuelve si avala su convenio como imputada colaboradora, Pochetti regresó al penal e Ezeiza. La viuda de Muñoz pidió el jueves declarar como arrepentida en la causa en la que se investigan presuntas coimas en obras públicas que sigue Bonadio.

