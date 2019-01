La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/ene/2019 Colella: "Cambiemos no quiere que funcione el Concejo Deliberante"





El concejal Marco Colella, del bloque RED x Argentina, aseguró que "el intendente Sebastián Abella y el concejal Carlos Cazador, como Presidente del bloque Cambiemos, son los responsables de la situación que se vive hoy dentro del cuerpo deliberativo de la ciudad". En ese sentido señaló que "hoy existe una imposibilidad de sesionar debido a que el intendente tomó la decisión quitar los recursos básicos para poder funcionar" y entre otros ejemplos citó la suspensión "del servicio de limpieza de baños y oficinas del HCD y del servició de internet". Además, agregó que "se han cortado los pagos a los proveedores contratados por el ex Presidente Sergio Roses para que se genere una situación de inestabilidad económica".

