26/ene/2019 Remo:

La Selección Argentina comenzó con sus evaluaciones en Campana







El clima no ayudó al normal desarrollo de la jornada, pero, igualmente, el CBC y el Canal Alem recibieron a los mejores remeros del país. Los campanenses Rodrigo Murillo y Joel Romero fueron parte del selectivo. Bajo condiciones climáticas que lamentablemente no ayudaron y obligaron a suspender la jornada por la mitad, ayer comenzaron en nuestra ciudad las evaluaciones que está llevando adelante la Selección Nacional de Remo de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El escenario utilizado fue el Canal Alem, habitual lugar de entrenamiento del equipo del Campana Boat Club, donde se programó realizar una prueba de single de 5 kilómetros. "Si bien no nos tocó un día bueno por la lluvia, con un poco de sudestada y la presencia de camalotes, estamos contento con el desarrollo de la jornada", aseguró el campanense Rodrigo Murillo, integrante de la Selección Argentina, quien durante su pasada tuvo problemas con "una isla de camalotes". El remero de nuestra ciudad, que actualmente representa al Club San Fernando, agradeció el apoyo del Municipio y, en especial, de Sebastián Abella para que se concrete esta jornada en Campana. "El Intendente se comprometió con nosotros desde el primer momento. Siempre estuvo en contacto con nosotros por lo que estamos muy agradecidos. Ojalá podamos volver a Campana", concluyó, al tiempo que reveló que su deseo es que nuestra ciudad sea sede de alguna concentración del equipo nacional. El otro campanense que forma parte de estas evaluaciones es Joel Romero, integrante del equipo del CBC, quien destacó al Canal Alem: "Es una pista única por los kilómetros que tiene". En ese sentido, el manager del Equipo Argentino, Santiago "El Pollo" Fernández, señaló: "Es un lugar muy bueno e ideal para entrenar porque no hay muchos lugares cercanos en el que se pueda remar tantos metros en línea recta". Y luego agregó que la Selección Argentina de Remo "puede venir a entrenar acá sin ningún problema". Campana fue incluida en el calendario oficial de regatas de la Asociación Argentina de Remo con el objetivo de buscar alternativas a la Pista Nacional de Remo de Tigre, que se encuentra en condiciones deplorables de contaminación. Incluso, los propios remeros de la Selección se niegan a seguir entrenando en ella, motivo por el cual, la sede actual de entrenamientos del Equipo Argentino es el country Nordelta. Durante la jornada de ayer, la Secretaria de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio, Cecilia Acciardi, y el Director de Deportes, Gonzalo Patiño, estuvieron presentes en el Campana Boat Club y en contacto tanto con el manager de la Selección Argentina de Remo como con varios de los remeros. Posteriormente también llegó hasta el CBC el Intendente Sebastián Abella, acompañando por el Intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien ayer estuvo de visita en nuestra ciudad. CAMINO A LIMA 2019 Esta prueba que comenzó ayer en el Canal Alem, con las instalaciones de CBC como base, fue la primera de varias instancias en las que consistirá el proceso evaluatorio que tiene como objetivo la conformación final de las embarcaciones argentinas que competirán en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Las restantes pruebas que se llevarán a cabo en la sede de Tigre de la AAR son: 1) De lactato, mediante el protocolo Step Test; 2) VO2 Max, en remoergómetro, un test que mide la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado; 3) un test de fuerza máxima en el gimnasio de pesas. De los resultados combinados de estas cuatro pruebas se conformará la delegación de Argentina que viajará a la ciudad tucumana de Tafí del Valle (2.000 metros sobre el nivel del mar) a concentrar y a entrenar. Luego, y en base también a futuras pruebas, se irá dando forma al Equipo Argentino de Remo que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

ABELLA Y JORGE MACRI, DIALOGANDO AYER CON RODRIGO MURILLO, JOEL ROMERO Y SANTIAGO FERNANDEZ EN LAS INSTALACIONES DEL BOAT CLUB, DURANTE LA JORNADA DE EVALUACIONES QUE LA SELECCIÓN DE REMO REALIZÓ EN NUESTRA CIUDAD.





FUNCIONARIOS MUNICIPALES ACOMPAÑARON EL DESARROLLO DE LA JORNADA Y COMPARTIERON UNA CHARLA CON MURILLO Y ROMERO.



