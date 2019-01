La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/ene/2019 Ayer regresó el fútbol de Ascenso de AFA







Se reanudaron los campeonatos de la Primera B Metropolitana y la Primera C. Dos de las cuatro categorías del Ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reanudaron ayer sus campeonatos. Y lo hicieron con ilusiones renovadas por la ampliación de ascensos hacía categorías superiores: es que la Primera B Metropolitana otorga este año cinco boletos a la Primera B Nacional (cuatro directos y uno por Reducido), mientras que la Primera C dará tres pasajes a la B Metro (dos directos y uno por Reducido). En tanto, la actividad de la Primera B Nacional y de la Primera D, divisionales de la que participan Villa Dálmine y Puerto Nuevo, respectivamente, se reanudará el próximo fin de semana EL SALTO DE BARRACAS. Por la 20ª fecha de la Primera B Metropolitana ayer se disputaron cinco encuentros, destacándose el triunfo de Barracas Central, que se convirtió momentáneamente en el nuevo líder del campeonato. "El Gaupo" superó 3-1 como visitante a Sacachispas y llegó a los 42 puntos, dejando a Estudiantes de Buenos Aires (40) en el segundo lugar. Claro está: el Pincha de Caseros tendrá la posibilidad el domingo de recuperar el liderazgo cuando visite a Almirante Brown. En los otros encuentros disputados ayer, All Boys igualó 1-1 como local frente a San Miguel; Fénix venció 1-0 como local a San Telmo; Flandria superó como visitante 1-0 a J.J. Urquiza; y Comunicaciones igualó sin goles con Deportivo Riestra en Agronomía. La programación de esta 20ª fecha continúa hoy con dos encuentros: Tristán Suárez vs Atlanta (17.00) y Talleres (RE) vs Deportivo Español (19.35). Mientras que mañana domingo jugarán: Defensores Unidos vs UAI Urquiza, Colegiales vs Acassuso y Almirante Brown vs Estudiantes. Las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Barracas Central, 42 puntos; 2) Estudiantes, 40 puntos; 3) Atlanta, 38 puntos; 4) Acassuso, 35 puntos; 5) Deportivo Riestra, 32 puntos. PRIMERA C. La reanudación del campeonato llegó con la 20ª fecha, que arrancó con el triunfo de Villa San Carlos por 2-0 sobre Sportivo Barracas. De esta manera, el elenco de Berisso alcanzó la segunda posición con 34 puntos, a tan solo dos del líder Deportivo Armenio (36). Los de Ingeniero Maschwitz jugarán esta tarde como locales frente a Berazategui, en una jornada que también tendrá otros tres encuentros: Lamadrid vs El Porvenir; Laferrere vs Victoriano Arenas; y Midland vs Leandro N. Alem. En tanto, mañana domingo jugarán: Luján vs Deportivo Merlo, Argentino de Quilmes vs Central Córdoba de Rosario; y Cañuelas vs Sportivo Italiano. Mientras que el lunes, esta 20ª fecha se cerrará con Dock Sud vs Ituzaingó y San Martín (B) vs Excursionistas. Las principales posiciones de la divisional son: 1) Deportivo Armenio, 36 puntos; 2) Villa San Carlos y Dock Sud, 34 puntos; 4) Laferrere y Midland, 32 puntos; 6) Argentino de Quilmes, 31 puntos.

Imagen ilustrativa



Ayer regresó el fútbol de Ascenso de AFA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: