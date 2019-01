La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/ene/2019 Breves: Fútbol







TRIUNFO DE LANÚS Después de los partidos pendientes que se jugaron con anterioridad, ayer se reanudó el campeonato de la Superliga Argentina de Fútbol. Y Lanús comenzó el año con el pie derecho, al vencer 2-0 como visitante a Godoy Cruz. De esta manera, el Granate llegó a los 18 puntos y comparte la 14ª posición. En tanto, el elenco de Mendoza se quedó en 23 puntos y dejó pasar su oportunidad de trepar al quinto puesto. En el otro partido que se jugó en el primer turno de ayer, Banfield (en el estreno de Hernán Crrespo como DT) igualó 1-1 como local frente a San Martín de San Juan, que tuvo a Nazareno Solís como titular (fue reemplazado en el entretiempo por Claudio Mosca). En tanto, al cierre de esta edición, Defensa y Justicia (33 puntos) buscaba alcanzar a Racing (36) en la cima de las posiciones en su enfrentamiento ante San Lorenzo, que presentaba al campanense Nicolás Blandi como titular. JUEGA EL LÍDER Este sábado continuará la acción de la 16ª fecha de la Superliga y la principal atracción de la jornada estará en Mar del Plata, donde el líder Racing Club enfrentará a Aldosivi en el estadio José María Minella desde las 21.30 horas. Además, hoy también jugarán: Huracán vs Rosario Central (17.10), Tigre vs San Martín de Tucumán (17.10) y Atlético Tucumán vs Gimnasia y Esgrima de La Plata (19.20). La programación de esta fecha continuará mañana domingo con Independiente vs Talleres de Córdoba (17.10), Belgrano de Córdoba vs Unión de Santa Fe (17.10), River Plate vs Patronato (19.20) y Newells vs Boca Juniors (21.30). Mientras que el lunes se cerrará con dos encuentros: Colón vs Argentinos (19.00) y Estudiantes de La Plata vs Vélez Sarsfield (21.10). MENOTTI, MESSI Y MÁS… El flamante Director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, se reunió ayer por primera vez con el cuerpo técnico de la Selección Argentina, en un encuentro del que participaron Lionel Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Fabián Ayala, además del residente de AFA, Claudio Tapia. Posteriormente, Menotti fue presentado en conferencia de prensa y se mostró confiado de contar con la presencia de Lionel Messi en la Copa América. "La Selección Argentina tiene 40 jugadores. Cuando el entrenador decida los 23, yo no tengo ninguna duda de que Lionel Messi estará incluido entre ellos", señaló, al tiempo que agregó: "Pero tampoco quiero caer en la idea de que si viene Messi estamos salvados, porque hay muy buenos jugadores", agregó. En el sorteo de la Copa América "Brasil 2019", la Selección Argentina quedó en el Grupo B: debutará frente a Colombia, el 15 de junio a las 19 horas en Salvador; luego jugará el 19 de junio a las 21.30 frente a Paraguay en Belo Horizonte; y cerrará la fase de grupos en Porto Alegre, donde chocará con Qatar el 23 de junio a las 16 horas. SUDAMERICANO SUB 20 La Selección Argentina Sub 20 buscara hoy su pase al hexagonal final del Sudamericano que se disputa en Chile cuando enfrente a Perú desde las 17.10 horas. Luego de su triunfo ante Uruguay, al equipo dirigido por Fernando Batista le alcanza esta tarde con un empate para terminar entre los mejores tres de este Grupo B. En cambio, una derrota lo dejará afuera. En el otro partido de la jornada, Uruguay se medirá con Paraguay desde las 19.30. Las posiciones de la zona se encuentran de la siguiente manera: 1) Ecuador, 9 puntos; 2) Argentina y Paraguay, 4 puntos; 4) Uruguay y Perú, 3 puntos. En tanto, ayer se definió el Grupo A. Brasil, con su victoria 1-0 sobre Bolivia; y Colombia, con un agónico gol en tiempo de descuento ante Chile, se clasificaron junto a Venezuela al hexagonal. Las posiciones finales de esta zona fueron: 1) Venezuela, 9 puntos; 2) Brasil, 7 puntos; 3) Colombia, 7 puntos; 4) Chile, 4 puntos; 5) Bolivia, 1 punto.

