La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/ene/2019 Breves: Polideportivas







CANAPINO EN DAYTONA Hoy a las 16.35 (hora argentina) se pondrán en marcha las 24 horas de Daytona, la mítica competencia estadounidense que este año contará con la participación del argentino Agustín Canapino, último campeón del Turismo Carretera. El arrecifeño fue el encargado de clasificar al Cadillac N°50 del Juncos Racing, al cual terminó ubicando en la 7ª plaza, sobre los 11 que completan la clase Dpi. Canapino competirá para el equipo Juncos Racing, liderado por Ricardo Juncos, un argentino que hace más de 15 años que trabaja en Estados Unidos. Sus compañeros en esta prueba de larga duración serán Kyle Kaiser, Rene Binder y Will Owen. JUEGAN LEONES Y LEONAS En el estadio municipal del Parque San Martín de Córdoba será la sede en la que los Seleccionados Argentinos de Hóckey sobre Césped pongan en marcha su andar en la flamante FIH Pro League frente a los respectivos combinados de Bélgica. Así, este sábado, Las Leonas, dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui, jugarán desde las 15.30 horas, mientras que Los Leones, últimos campeones olímpicos, lo harán desde las 18.15 horas. UNA DECENA CONSECUTIVA El andar de San Lorenzo en la Liga Nacional de Básquet sigue siendo imparable. Y fue arrollador en su visita a Peñarol de Mar del Plata, al que le ganó por 104 a 55 para firmar así su décima victoria consecutiva en el arranque de la temporada. Jerome Meyinsse y Máximo Fjellerup fueron los máximos anotadores del Ciclón con 15 puntos cada uno, mientras que en el Milrayitas no jugó el alero campanense Juan Martín Fernández. En otros resultados, Ferro Carril Oeste superó como local por 84-68 a Libertad de Sunchales; Argentino de Junín derrotó como visitante a Atenas de Córdoba por 86 a 73; y en Santiago del Estero, Olímpico de La Banda superó 79-61 a La Unión de Formosa. NADAL vs DJOKOVIC El serbio Novak Djokovic arrasó con el francés Lucas Pouille (6-0, 6-2 y 6-2) y se clasificó para la final del Abierto de Australia. De esta manera, el número 1 del mundo definirá el título del primer Grand Slam del año frente al español Rafael Nadal en un partido que se jugará en la madrugada del domingo. En tanto, en la madrugada de hoy se definía la ganadora del certamen femenino con el duelo que sostenían la japonesa Naomi Osaka y la checa Petra Kvitova.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: