El conductor de la Honda Titan involucrada resultó herido y fue derivado al Hospital. En ocasiones, la presencia de un semáforo no alcanza para ordenar el tránsito y evitar accidentes. Al menos así lo evidenció lo ocurrido ayer a las 7.30 de la mañana, cuando un auto y una moto colisionaron en el cruce de Av. Rivadavia y Chacabuco. Como consecuencia de la colisión, protagonizada por una Honda Titan y un VW Bora, el conductor de la moto resultó herido y debió ser asistido y trasladado al Hospital San José por una ambulancia del SAME. En el lugar, además, se hizo presente personal del Comando de Patrulla Campana de la Policía Bonaerense y de la Dirección de Tránsito del Municipio.

EL ACCIDENTE OCURRIÓ AYER A LAS 7.30 ENTRE UNA HONDA TITAN Y UN VW BORA.

#Dato Choque en el semáforo de Chacabuco y Rivadavia a las 7,30hs. Una Honda Titán y un VW Bora, el motociclista fue trasladado por la ambulancia ?? del SAME al hospital San José, presente Comando ?? zona 7 y Dirección de Tránsito señalizando ?? pic.twitter.com/mBqlTIAjjg — (@dantrila) 26 de enero de 2019

Chocaron una moto y un auto en el semáforo de Rivadavia y Chacabuco

