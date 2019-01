Pinceladas de vida

Guitarra y voz en los "Ruses Hijes de Put", Julián Desbats reflexiona sobre el amor, el arte y la poesía del día a día: "No soy hippie, soy un caminante. Sé donde nací pero espero no saber dónde voy a morir", señala el músico zarateño que el año pasado firmó con su banda para Sony Music.

Sea desgarrando la guitarra con "Les Ruses Hijes de Put", cantando boleros como solista o animando karaokes los miércoles en donde trabaja, a Julián Desbats (34) lo atraviesa la música. Estamos precisamente allí, en "Ladran Sancho", el bar ubicado en Almagro, Capital Federal, donde cumple más de una asignatura: puede ser desde barman detrás de la barra hasta host de amateurs del canto. De fondo suena "Submarine", el único disco en solitario de Alex Turner, joya musical que presagia el comienzo de la nota. Turner en los "Arctic Monkeys" también sabía ser eléctrico y explosivo para suavizarse y mostrar su otra cara en el lado solista.

"La verdad es que con "Les Ruses" hacemos una música más estridente pero en mi caso no soy punk, no escuchaba "Embajada Boliviana" o "Sex Pistols". Me crié en la escuela inglesa con los "Beatles" y acá con García y Spinetta", explica.

Pareciese que el grupo que conforma, "Les Ruses Hijes de Put", con el que lleva tres discos editados, es una gran casualidad: "Con "la rusa" (la otra cantante de la banda, también zarateña) nos pusimos de novies antes de armar la banda y vinimos a capital. El grupo se armó de la nada, surgió natural como surgen las mejores cosas". Con la banda tuvieron gran repercusión en relativamente poco tiempo. Supieron estar nominados para los premios Gardel y participar en festivales internacionales de la talla del Vive Latino. El año pasado firmaron con la discográfica internacional "Sony" para grabar su último trabajo, "Nos vamos a morir de hacer estrategias de amor".

Pero Julián sentía la necesidad de expresar su costado más melódico, el que conectaba con sus raíces musicales. Una ruptura amorosa fue la gota que rebalsó el vaso. En el otoño de 2015 grabó "Tarado", su primer trabajo solista, que terminó por salir a la luz en Octubre de ese año. Condensa punk, folk, western y es crudo, como la etapa que estaba atravesando: "En mi lado solista desarrollé todas las cuestiones del amor. Creo en el amor a varios niveles, no sólo en el romance. Es un concepto gigante, una masa amorfa. Mac DeMarco dice que si es un amor fácil calza como un guante cayendo desde el cielo en una mano. Eso también se traduce en la amistad. Mis discos hablan de eso y de la soledad a la que a veces estas expuesto, quieras o no quieras".

En 2017 llegó "Culebrón", el disco más logrado del músico y que sigue una línea con su primer trabajo. Junto con el álbum que se viene este año, cerrarían una trilogía sobre el amor; ruptura, repunte y salida: "El disco que se viene es más popero, bailable. Se me pasó el dolor y la pena, estoy feliz por la vida que tengo. Revaloré a mis amigues, antes estaba en una relación y capaz no tenía todo el tiempo para elles, ahora estoy para todo".

MAÑANA ES MEJOR

Rememorando su adolescencia por los bares de Zárate y Campana, la banda de la zona que más lo marcó fueron "Los Cayos", grupo del que sigue siendo ferviente fanático (en YouTube se puede ver un video de él y Rúben Álvarez cantando "Mucho", canción icónica): "Me siento parte de un club selecto que los conoce. Yo los veía de chicos y los admiraba, quería ser como el "Jóse" y el "Pende". Su poesía me rompe el corazón, siempre quiero tener un amor para cantarle sus canciones". Hace 16 años que vive en CABA, y aunque destaca la movida cultural que se gesta en la zona del Paraná, le cuesta encontrar explicación a la poca difusión que tiene afuera: "Hay algo sobrenatural, serán los ríos y las barrancas que tenemos".

El músico es una muestra de los tiempos que corren. El estudio donde graba todo es su propia habitación. Tiene algunos instrumentos, una placa de dos canales y conexión a la nube, vidriera de todo su trabajo: "Internet ayuda totalmente. No solo como artistas si no como oyentes. Te llega música que antes no te llegaba. Me acuerdo que cuando me enteré que Syd Barret tenía un disco solista me maté buscándolo. Ahora lo encontrás al toque. También te exige tener un filtro porque hay mucho pero esta buenísimo porque ese filtro lo pones vos. Democratiza los gustos" y recuerda: "Cuando salió YouTube yo miraba los canales de música esperando que pasen a los Beatles. Con You Tube terminé de apagar la televisión".

Además de saber utilizar las herramientas propias de la actualidad, es consciente del momento que vive, tanto política como artísticamente: "La música se adapta a las necesidades del momento de la humanidad. Decir que todo pasado fue mejor es una falacia. Hay cosas muy buenas en el trap estaría bueno que algo de eso quede. No me cierro a ningún estilo. Para mi el arte se divide en dos categorías: te gusta/no te gusta y promotor de inteligencia/promotor de estupidez. Hay canciones que cosifican a la mujer y eso hay que descartarlo, más en tiempos donde la mujer está marchando. El rock supo ser un promotor de estupidez muchas veces. Me emociona ver que las cosas están cambiando".

SURFEAR

Llevar las banderas del presente no se resume en el lema consumista del "Just do it" de la famosa marca de deportes. Es un compromiso con la vida, una profundidad en la que Julián busca estar todo el tiempo sumergido: "La obra no es la canción o la pintura, para mi la obra es la vida, la consistencia. Si voy al mercado con mala cara también es parte de mi obra. Ahora si voy cantando una canción o en mi onda, pinceleo la realidad de otra manera, la lleno de sentido. También están los días de bajón pero tienen que ser llevado con la mayor dignidad posible. Vos no podes tratar mal a la gente porque tuviste un mal día. Hay gente que lo tiene y promueve el horror por todos lados. Hay que hacer algo con eso" y finaliza: "Hay que estar en el momento, en la búsqueda constante. Lo rígido se rompe. Por eso de chico me aburrían las matemáticas, porque solo había una sola forma de hacer las cosas. El lenguaje tiene una apertura".

Como cualquier carrera o disciplina, el que la desempeña sufre de presiones internas y externas. Sobran en la música los que buscan alcanzar la fama a como de lugar o lograr un nicho cómodo de dinero, búsqueda que puede transformar al objeto que deba placer en extenuante trabajo: "Me liberó salir del exitismo. Voy a seguir haciendo música siempre, me vaya bien o mala. Se trata de surfearlo, y se aplica a todo en la vida. Lo aprendí los últimos dos años, la cosa pasa por un lado más espiritual. Me siento liviano, todo lo que tengo entra en mi pieza que es una caja de zapatos. No soy hippie, soy un caminante, sé donde nací pero espero no saber donde voy a morir. Para mi Buenos Aires es el medio, no el fin" y finaliza: "La música enseña otra forma de ver la vida. Flota en el aire, no es como la pintura o el teatro. Eso te lleva a ver la vida de otra forma si te atraviesa espiritualmente".

Julián apura el vaso y pasa lista entre los primeros clientes del bar. Quiere saber quienes se animarán a cantar alguna canción en el karaoke. Termina de pasar y entre sonrisas me pregunta si me animo. Termino la cerveza y agarro la lapicera.