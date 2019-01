Anoche superó 75-60 a Carlos Pellegrini como visitante y sacó dos puntos de ventaja en la Zona C a falta de tres fechas. Además, quedó al frente de la tabla General que definirá al "1" de la fase regular. La reanudación del Torneo Provincial de Clubes 2018/19 mostró a Ciudad de Campana en la misma senda ganadora en la que había terminado el año pasado. A pesar del largo viaje hasta Punta Alta, el Tricolor tuvo resto para superar 75-60 a Carlos Pellegrini por la tercera fecha de la Zona C de la segunda fase. De esta manera, el CCC sigue invicto en esta etapa del certamen, con tres victorias en tres presentaciones. Y así ha logrado ampliar su ventaja como líder de la Zona C: a falta de tres fechas, tiene dos puntos de diferencia sobre Sportivo Pilar, que el viernes superó 78-77 como visitante a Sarmiento de Coronel Suárez. Entonces, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana, 15 puntos; 2) Sportivo Pilar, 13 puntos; 3) Sarmiento de Coronel Suárez, 12,5 puntos; 4) Carlos Pellegrini de Punta Alta, 9,5 puntos. Con este panorama, el equipo dirigido por Sebastián Silva quedó a un paso de clasificarse directamente a los Cuartos de Final y, además, por la derrota de Independiente de Tandil frente a Independiente de Zárate, quedó al frente de la Tabla General de la fase regular. La clave de la victoria conseguida anoche en Punta Alta estuvo en el tercer cuarto, porque después de quedar abajo en el marcador (38-35 ganaba Carlos Pellegrini tras un parcial de 8-1) reaccionó de la mano de Facundo Romani (5 puntos en el parcial) y Martín Delgado (10) para responder con un parcial de 15-0 (50-38) y encaminarse al triunfo. Posteriormente, en el último período, el desnivel de Delgado más triples de Alejandro Irigoyen y Maximiliano Gutiérrez le permitieron tomar una máxima de 17 (64-47) para alejar cualquier intento de reacción local. En la próxima fecha, el Tricolor deberá realizar otro largo viaje hasta Coronel Suárez para enfrentar a Sarmiento, mientras que Sportivo Pilar recibirá a Carlos Pellegrini. En el resto de las zonas, los resultados y las posiciones que dejó esta tercera fecha de la segunda rueda fueron los siguientes: ZONA A Fecha 3: Sporting (MdP) 61-71 Somisa (SN); Blanco y Negro (TA) 54-63 Teléfonos (MdP). Posiciones: 1) Somisa de San Nicolás, 14,5 puntos; 2) Blanco y Negro de Tres Arroyos, 12,5 puntos; 3) Teléfonos de Mar del Plata, 11,5 puntos; 4) Sporting de Mar del Plata, 9,5 puntos. ZONA B Fecha 3: Independiente (Z) 65-63 Independiente (T); Los Indios (J) 86-68 Platense (LP). Posiciones: 1) Independiente de Tandil, 14,5 puntos; 2) Los Indios de Junín, 13 puntos; 3) Platense de La Plata, 11 puntos; 4) Independiente de Zárate, 10 puntos. ZONA D Fecha 3: Atenas (LP) 76-64 Ciudad de Saladillo; Regatas (SN) 20-0 Defensores Unidos. Posiciones: 1) Atenas de La Plata, 13,5 puntos; 2) Regatas de San Nicolás, 13,5 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 12 puntos; 4) Defensores Unidos de Zárate (se retiró del torneo). SÍNTESIS DEL PARTIDO CARLOS PELLEGRINI (60): Julián Gregori (8), Oscar Taboada (17), Andrés Almirón (9), Lucas Lucchetti (15) y Guillermo Mallemasi (7) (FI) Germán Paredes (2), Emiliano Boissellier (0), Fderico Grosky (2), Lucas Cataffi (0), José Gregori (0) y Bruno Damico (0). DT: Matías Ramírez. CIUDAD DE CAMPANA (75): Facundo Romani (15), Maximiliano Gutiérrez (12), Francisco Santini (5), Rubén Runke (5), Martín Delgado (23) (FI) Eliseo Iglesias (0), Juan Cruz Gallardo (9), Alejandro Irigoyen (3), Agustín Hernández (2), Joaquín Aguilar (0) y Alejo Fioretto (1). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 17-17 / 13-17 (30-34) / 10-18 (40-52) / 20-23 (60-75) JUECES: Alejandro Chantiri y Guillermo Goizueta. GIMNASIO: Carlos Pellegrini de Punta Alta.



FACUNDO ROMANI APORTÓ CONDUCCIÓN Y ADEMÁS SUMÓ 15 PUNTOS PARA LA CAUSA TRICOLOR.



Básquet:

Provincial; Ciudad ganó en Punta Alta y se acerca a los Cuartos de Final

