Somos una familia vecina del Barrio Santa Brìgida de Cardales, contribuyentes de la Municipalidad de Campana. Escribo con la esperanza que la Municipalidad de Campana se digne hacer algo por nuestro barrio, nada del otro mundo, sòlo cumplir con los servicios que nosotros pagamos muy puntualmente todos los meses, a cambio de los cuales no obtenemos nada. Especialmente me refiero, como más urgente, al mantenimiento de las calles. Nosotros no podemos ingresar a nuestra propiedad por la profundidad de las huellas en la calle. Esto es lo más importante. Ademàs de esto, tampoco vienen a juntar las ramas que los vecinos ponemos en una de las veredas. En este tiempo en que se pide tanto que ahorremos energìa, la Municipalidad de Campana deberìa dar el ejemplo, pero por el contrario, las luminarias están encendidas las 24 horas del día. No responden nuestros emails pero sì aparecen a la hora de cobrar la factura. Es vergonzoso. Ramón Antonio Arias y Flia. La Carreta 6176 - Barrio Sta Brígida Cardales - Partido de Campana



Correo de Lectores

Por Ramón Antonio Arias y Flia.

