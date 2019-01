Acabo de leer la "sección cuentos" que publican (soy una agradecida de estas secciones en diario zonal. Me encanta), y realmente tuve que contener la indignación durante unos minutos para poder escribir este mensaje. El cuento titulado EL VELATORIO que aparece en el día de hoy me pareció de un mal gusto enorme. Plantear semejante temática en ésta actualidad que estamos viviendo es de una falta de respeto hacia la mujer ESPANTOSO. No es la primera vez que han publicado un cuento tan burdo, pero éste pasó el límite de tolerancia. A mi parecer, no sólo es misógino sino que además, es violento e incómodo para las mujeres. Un asco.

Flavia Gassillón - DNI 26.811.212

