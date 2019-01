El Concejal del PJ-Unidad Ciudadana Rubén Romano fue convocado por vecinos de San Felipe y el Lubo, ante la problemática de limpieza con la que conviven en ambos lugares. "Juntos intentamos encontrar soluciones. Pero las autoridades prefieren echarle la culpa a los vecinos, en lugar de concientizar y exigirle a la empresa responsable de los residuos que cumpla con los recorridos" señaló el edil. Dos barrios de nuestra Ciudad, y una misma problemática: la limpieza. Vecinos de San Felipe y el barrio Lubo dialogaron con el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano, exponiendo la situación y buscando la solución a un tema que padecen desde hace tiempo. "Me convocaron vecinos para que los escuche porque están cansados de denunciar microbasurales, y que nadie les de respuesta. Juntos intentamos encontrar soluciones. Pero las autoridades prefieren echarle la culpa a los propios vecinos, en lugar de concientizar y exigirle a la empresa responsable del servicio de recolección que cumpla con los recorridos"" señaló Romano. Uno de las cuestiones observadas fue la irregularidad de los camiones recolectores de ramas y montículos, el cual "últimamente no pasa por el barrio, lo que hace que muchos residuos se descarten a la vera del puente. Esto genera olores nauseabundos y la proliferación de ratas, una gran preocupación ante el brote de hantavirus que hay en la provincia de Bs. As". Algo muy parecido ocurre en el barrio Lubo. "Aquí la basura se encuentra junto a la Plaza que está ubicada en Namuncurá y Córdoba. Verlo genera una profunda tristeza, al igual que la plaza abandonada de Modarelli y Formosa. Muchos barrios de la Ciudad conviven con basurales que el Municipio ignora"" agregó. Romano estuvo acompañado por su compañero de banca, Luis Chesini. Y la seguridad no estuvo ausente en la agenda de temas tratados con los vecinos. "Nos cuentan que es notable la falta de iluminación en el barrio, y el Destacamento Policial está abandonado y no hay seguridad" señaló quien meses atrás había denunciado el vaciamiento de dicha sede. "Estamos a la espera que el Intendente permita al Concejo Deliberante funcionar, y así poder presentar todos estos reclamos como corresponde. Porque seguramente ninguno de estos lugares fueron parte del recorrido que el Intendente hiciera junto al primo del Presidente Macri hace algunos días. Ningún campanense estaría orgulloso de convivir con la basura" finalizó Romano.

Romano, Chesini, y un microbasural que crece en San Felipe





El referente de UC dialogó con vecinos en Bº Lubo



Rubén Romano:

"Muchos barrios de la Ciudad conviven con basurales que el Municipio ignora"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: