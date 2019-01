Concejales del PJ-Unidad Ciudadana se refirieron a la paralización del Poder Legislativo y responsabilizaron al Intendente "por haberlo dejado sin recursos para funcionar". Los ediles denunciaron la intención de "impedir el trabajo del principal órgano de control ante hechos de corrupción, justamente en un año electoral". Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana se refirieron al "parate" que acusa hoy el Honorable Concejo Deliberante, y volvieron a responsabilizar al Intendente "por haberlo dejado sin recursos para funcionar". Soledad Calle, Rubén Romano, Luis Chesini, José Insausti y Félix Reynoso, coincidieron en señalar que detrás de esta maniobra "existe la intención de impedir el trabajo del principal órgano de control ante hechos de corrupción, justamente en un año electoral. Desde los primeros días de la gestión de Cambiemos, no solamente este bloque sino desde todos los sectores de la oposición de denunció la entrega de la obra pública de manera indiscriminada a empresas amigas, con sobreprecios, y bajo grandes sospechadas de corrupción". La titular del bloque peronista, Soledad Calle, sostuvo además que "los vecinos han sido testigos del desembarco de proveedores foráneos, que llegaron sin haber ganado un concurso de precios o una licitación. Lamentablemente han desplazado a muchísimos comercios de nuestra ciudad que podrían prestar los mismos servicios". Para Luis Chesini, tanto los comercios como las empresas de la Ciudad "vienen siendo víctimas en los últimos tres años de una profunda crisis marcada por el aumentos de tarifas, caída en las ventas por el freno al consumo, responsabilidad del Gobierno Nacional pero con la complicidad de sus referentes políticos locales, embanderados en Cambiemos. Ellos han traicionado a sus vecinos, y también a sus votantes". "Estamos sumamente preocupados por la intención del Intendente Abella de lograr otro fuerte aumento de tasas municipales" dijo, por su parte, José Insausti. "El Concejo es un ámbito para representar a quienes ya no pueden hacerle frente a otro impuestazo. Porque sumados a los aumentos de Macri y Vidal en agua, gas, luz y transporte, las economías familiares sufrirían otro duro revés y la situación sería ya insostenible". Por último, Rubén Romano lamentó la falta de diálogo con el Departamento Ejecutivo y llamó al Intendente a la reflexión: "es importante que piense que con su actitud no ataca a la oposición, sino a la representatividad de los vecinos que nos han colocado en este lugar. No puede decidir dejar sin recursos al Concejo, porque eso sería avasallar la división de poderes, e incurrir en una actitud antidemocrática. Pero además, debe pensar que por primera vez en 36 años de democracia, un Intendente deja al cuerpo deliberativo sin recursos para funcionar ni pagar sueldos. De ser así, Abella será recordado por haber querido cerrar el Concejo Deliberante".





Concejales PJ-UC:

"Abella será recordado por haber querido cerrar el Concejo Deliberante"

