Alejo Sarna: "Plazas como la de Lubo, necesitan inversión urgente"

El joven dirigente de Vamos Campana además sostuvo que "Muchísimas veces hicimos jornadas de limpieza, pintura y refacción de estos espacios públicos para el disfrute del vecino. Trabajo de debería hacer el municipio pero que sin embargo en este caso no lo hace". Luego de la polémica en relación a la inversión de 17 millones de pesos en "embellecer" y "poner en valor" la plaza Eduardo Costa, la Plaza Italia y el Parque Urbano, Alejo Sarna, dirigente de Vamos Campana sostuvo que "cada peso que entra a nuestra ciudad desde el gobierno nacional o el provincial es sumamente positivo. Lo celebramos y nos pone contento. Pero tenemos que ser responsables en que se usa ese dinero. Creemos que invertir 17 millones de pesos en espacios públicos que están en buen estado, es un desproposito cuando plazas como las del Lubo necesitan inversión urgente por el estado de deterioro en el que se encuentran". Además, el jóven dirigente añadió que "existen muchos espacios públicos que requieren de la atención y la inversión del municipio para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas. Desde Vamos Campana ponemos muchos esfuerzo para mantener por ejemplo plazas como las del Lubo. Muchísimas veces hicimos jornadas de limpieza, pintura y refacción de estos espacios públicos para el disfrute del vecino. Trabajo de debería hacer el municipio pero que sin embargo en este caso no lo hace. Es por esto que asumimos el compromiso de ayudar con el mantenimiento de los mismos, como así también lo han hechos militantes de otros espacios políticos". Para finalizar, Alejo Sarna concluyó que "tenemos una visión distinta del estado. Creemos que los fondos públicos deben invertirse en donde existe una necesidad y una prioridad para el vecino y la vecina, dejando en un segundo plano las cuestiones estéticas que sabemos que suman, que embellecen, pero que no cambian mucho la vida de las mayorías".

Alejo Sarna, Carla Navazzotti y Agustín Bustos en la plaza de barrio Lubo.



Alejo Sarna: "Plazas como la de Lubo, necesitan inversión urgente"

