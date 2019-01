Mara Pedrazzoli

En base a propuestas del oficialismo, las recientes discusiones parlamentarias giraron en torno a la posibilidad de recuperar lo que la corrupción se llevó (sin previa sentencia) y las propuesta de digitalizar el conteo de votos en Nación y Provincia. En el plano económico se celebran datos del comercio exterior para 2019 que dificilmente puedan compensar la enorme salida de dinero provocada por la fuga de capitales al exterior y los vencimientos de intereses de deuda externa, contraída por el gobierno y privados acaudalados. Dedico esta nota con afecto a Tito Baggio. ALGUNOS DEBATES PARLAMENTARIOS Acorde a los tiempos que corren, donde la culpa se allana camino; se discutió esta semana -acorde al anuncio del presidente de que sacaría por DNU el proyecto de extinción de dominio- la constitucionalidad o no de la propuesta del macrismo que propone la incautación de los bienes -y su paso a manos del Estado- de quienes hayan sido acusados de delitos de narcotráfico o corrupción. La medida, que parece una herramienta con fines mediáticos en un año de disputa electoral, viola el principio de inocencia básico de toda jurisprudencia: sin sentencia firme, solo con una medida cautelar podrían confiscarse bienes de personas involucradas en causas civiles (otro aspecto que cuestionan los especialistas, ya que ese tipo de contravensión se enmarca en el código penal, donde el Ejecutivo no puede legislar por decreto; también era un interrogante la "urgencia" de ese DNU y luego Macri accedió a discutirlo en el Congreso). Por otro lado, esta discusión sobre el paredero de lo robado parece un artilugio: ya fue gastado, una vez robado, y puesto en circulación, y generó más gasto privado y público, y expansión del gasto, y seguramente un nuevo "robo". Otro debate interesante que vierte sus aguas en la provincia de Buenos Aires es la reforma del sistema electoral, que constaría de tres patas: la digitalización del voto (en reemplazo de la boleta en papel), la modificación del régimen de financiamiento de partidos ("blanqueando" el financiamiento de privados) y el conteo electrónico de los votos. Este último aspecto fue discutido en una sesión bicameral de diputados y senadores bonaerense en Mar del Plata a mediados de enero. Como informa el medio El País Digital, básicamente la propuesta supone alternar la importancia de dos principios electorales que son la integridad del cálculo y el secreto del voto, sin llegar a debatir, dado una vez más lo apresurado del tratamiento parlamentario, por qué otorgaríamos más trascendencia a uno que otro: se privilegia el secreto del voto pero como advierten especialistas informáticos ¿quién podría garantizar que las máquinas no son luego adulteradas arrojando un resultado favorable al oficialismo, si el conteo no se ve? Sobre el desdoblamiento de las elecciones también hay objeciones; en el caso de la provincia se habla de desdoblar los comicios de intendentes y gobernación, y las elecciones de la Provincia de la Nacional. PROYECCIONES Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS El INDEC dio a conocer los datos del resultado comercial de diciembre y por tanto cerraron los números de 2018, con una tendencia favorable entre comillas: el déficit comercial, que en 2017 había sido el mayor en nuestra historia, se redujo casi a la mitad el año pasado (USD -3.820 millones) apuntándose en el lugar más alto de los últimos veinte años. La recesión de la economía interna es fundamental para entender la mejora del saldo comercial que celebran varias consultoras y economistas. Ecolatina, por ejemplo, originariamente vinculada al actual candidato Roberto Lavagna, pronostica para este 2019 y superávit comercial de USD 7.000 millones. Es un buen dato, pero (la verdad siempre viene después del pero). La brutal caída de las importaciones asociada a la recesión interna explicó el grueso de la mejora del saldo en los últimos meses de 2018: las compras de automóviles solamente cayeron -63% en diciembre respecto de igual mes de 2017, y en el año retrocedieron -16%. Los bienes de capital: las máquinas que compran las empresas embarcadas en proyectos de inversión ante buenas perspectivas de venta, cayeron -18% en 2018. Los bienes de consumo -6% interanual. Por otro lado, se celebra el superávit obtenido en el comercio energético (de unos USD 4.000 millones en el año), pero el mismo está asociado también a la menor demanda del segmento mayorista (empresas) y a la caída residencial energética (el consumo de gas). Un fenómeno realmente inusual, de crisis económica y además vinculado al incremento tarifario. Entonces es relativo festejar. A su vez, el Banco Central publicó las cifras cerradas de la fuga de capitales en el año 2018: por unos USD 27.000 millones; es decir que tanto la balanza comercial energética como el superávit obtenido en el año resultan cifras nimias -aunque no irrelevantes- en contraste con el tironeo que genera la especulación financiera en nuestro país. Además de la fuga de capitales, difícil de preveer especialmente en un año electoral, Argentina deberá enfrentar en 2019 vencimientos por de la deuda externa contraída por un monto de alrededor de USD 38.000 millones, según publica el diario Página 12 en palabras de Martín Granovsky. El FMI desembolsará la suma de USD 23.000 millones aproximadamente; otra vez, una cifra no desdeñable pero que dificilmente consiga destinarse a engrosar reservas y gestar la mentada estabilidad cambiaria. También Ecolatina aboga estas conclusiones, en su informe difundido a mediados de mes aseguró que el préstamo stand by del FMI "no provocará grandes impactos las cuentas externas de nuestro país" dado que los desembolsos y los pagos se compensarán mutuamente. A su vez, en 2022 y 2023 "será imposible" que el pago de USD 45.000 millones se realice con fondos propios, según la consultora. La deuda externa argentina alcanza, según datos del Observatorio de la Deuda de la UMET, un 105,5% del PBI. En tanto en datos del Ministerio de Hacienda, al cierre del tercer trimestre de 2018, la deuda representó el 95,4% del PBI.

Reservas internacionales, en USD millones.



