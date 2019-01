Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 27/ene/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 27/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BALANZA COMERCIAL La secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, reclamó este sábado a Brasil "menos trabas a la importación de alimentos de la Argentina" para que la balanza comercial con ese país sea "más equitativa". "Tenemos una balanza deficitaria", indicó y argumentó: "Ese déficit que estamos atravesando se da de forma natural por la importación de autos". En ese sentido, puntualizó: "Estamos pidiendo que el aumento que podemos tener en la participación de las importaciones brasileñas sea a través de la agroindustria". CATASTROFE DE BRASIL Pese a la lluvia, los socorristas persistían en la búsqueda de los cerca de 300 desaparecidos en la trágica ruptura de un dique de residuos mineros en el sudeste de Brasil, que hasta el momento deja 34 muertos. "Son 34 cuerpos retirados de los residuos", informó el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais elevando un balance anterior de 11 fallecidos, en tanto no actualizó el número de desaparecidas por las riadas de lodo, que en el anterior balance era de 296. La catástrofe ocurrió cerca de las 13H00 locales (15H00 GMT) del viernes en el municipio de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte (capital de Minas Gerais), sepultando buena parte de las instalaciones del complejo minero Córrego do Feijão, perteneciente a Vale, una empresa gigante del sector minero, así como otras áreas aledañas. VENEZUELA EN LA MIRA Estados Unidos llamó ayer a todos los países del mundo a unirse "a las fuerzas de la libertad" en apoyo del opositor Juan Guaidó en Venezuela, alentado por un apoyo europeo cada vez más firme y el creciente aislamiento de Rusia, que defiende al presidente Nicolás Maduro. "Ahora es el momento para que cada nación elija de qué lado está", afirmó el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en una sesión especial del Consejo de Seguridad sobre Venezuela. Poco antes de la reunión, España, Alemania y Londres endurecieron el tono y lanzaron un ultimátum coordinado a Maduro, asegurando que reconocerían a Guaidó como "presidente" de Venezuela si no se convocaban elecciones en ocho días. ELECCIONES EN LA RIOJA La provincia de La Rioja visitará hoy las urnas para decidir en consulta popular si habilita al gobernador local, Sergio Casas, a presentarse este año a competir por un tercer mandato consecutivo, en medio de críticas y denuncias de la oposición liderada por el frente Cambiemos. La enmienda constitucional que en diciembre pasado aprobó la Legislatura provincial por impulso de Casas se caerá si la rechaza el 35 por ciento del padrón, de lo contrario, quedará firme y el peronista podrá ser candidato a la re-reelección. AERONAVEGANTES La Asociación Argentina de Aeronavegantes alcanzó este viernes un acuerdo con las compañías Aerolíneas Argentinas y Austral que reconoce la deuda por cláusula gatillo que el gremio reclamaba desde octubre último, por lo cual se descartaron medidas de fuerza en el corto plazo. "Así, la pauta salarial absorbe el total de la inflación en el período, alcanzando un 43% de evolución del salario, y destraba parte del conflicto fijando un plazo tope en marzo para cerrar la recomposición definitiva a octubre de 2019", informó el gremio en comunicado.

