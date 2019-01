Publicidad Cualquiera sea la naviera elegida, la experiencia de cruzar el océano navegando sobre un resort de lujo flotante es algo que cualquiera debería experimentar en la vida. Navegar con lujos de todo tipo a disposición, tratamientos de spa, mientras degustan cocina gourmet, es rumbear a Europa sin preocuparse por saber "cuanto falta para llegar". La vida abordo es realmente relajada. Si bien muchos cruceristas han vivido experiencias de cruceros que zarpan desde el puerto de Buenos Aires hasta Brasil, donde el segmento de público es de parejas o familiar, por ende hay algo de ruido, en un crucero transatlántico la relación cambia bastante porque normalmente es gente que no tiene la obligación de volver rápido al trabajo, más bien los verán sobre unas reposeras tomando sol mientras el barco se mueve a velocidad crucero. Ahora trataremos de desmenuzar al público al que apuntamos este producto. Sin dudas deben ser personas a las que les gusta navegar o al menos estar en contacto con el agua. Si bien no les faltará nada, tendrán un tramo donde no verán tierra por unos días, luego casi diariamente, llegarán a distintos puertos para desembarcar unas horas y entrar en contacto con las ciudades. En el mientras tanto será momento de encontrarse a uno mismo en medio de esa inmensidad de agua azul en todo su esplendor, momentos para reflexionar y dejarse llevar con el agregado emocional que implica desandar un recorrido realizado décadas atrás por nuestros abuelos. Estos serán seguramente unos días fantásticos, sobre todo si los acompaña buen tiempo, momento para disfrutar de las instalaciones del barco, conocer gente nueva, la tripulación y todo el aparato montado de espectáculos a bordo. Cualquier crucero de cualquier naviera dispone de distintas categorías de cabinas, las internas son las más económicas, pero ojo con la claustrofobia, si la sufren busquen al menos un ojo de buey donde entre algo de luz natural o donde poder asomar la cara. Las externas se dividen en sin o con balcón. Si tienen la posibilidad de ir por esta última categoría la experiencia será completamente diferente. Luego de un desayuno a las 9.00 Hs, al rato ya estarán nadando en la piscina del barco, un poco de sol, clases de yoga, animación y se vino el almuerzo. A bordo de un crucero, el momento de la digestión se puede tornar pesado, con lo cual probablemente terminen durmiendo un rato sobre una reposera y ya esperarán la puesta del sol. Previo a la cena pueden escuchar algún músico, tomar un trago y después de haber cenado tienen opciones: teatro, música, discoteca, las alternativas hasta la madrugada las eligen ustedes. Esta rutina será diariamente diferente y parecida a la vez, ni se darán cuenta que pasan los días hasta que los sorprenda la llegada al primer puerto. El contacto con tierra sin dudas los hará bajar seguramente a la primera isla previa llegada al continente. En este crucero que estamos promocionando bajan en Ponta Delgada, una ciudad pequeña, pero con su iglesia gótica, algunos monasterios y unos lagos de cráteres en los alrededores. Si contrataron la excursión a bordo solo será cuestión de subirse al transporte que los espera, ahora si lo de ustedes es arreglárselas solos, será momento de negociar con el enjambre de transportistas, vendedores y taxistas que esperan el atraque del buque para ofrecer sus servicios. En el caso de haber conocido gente a bordo con la que simpatizan, pueden compartir transporte y así abaratar los costos. A las 18.00 Hs termina este primer contacto fuera del barco y los esperan 2 días más de navegación para llegar a la preciosa Lisboa. A partir de este puerto, cada día se despertarán en una ciudad diferente, Cádiz, Málaga, Alicante y Barcelona los esperan para concluir esta travesía. Todo suena lindo, pero también todo tiene un costo, lo bueno y bonito no suele ser barato, pero en este caso sí lo es. La respuesta es porque los cruceros transatlánticos son cruceros de reubicación. Esto quiere decir que el barco finaliza una temporada de navegación y se tiene que desplazar a otro sector de mundo para iniciar una temporada nueva. Es en estos tramos, en lugar de usar el barco como trayectos de tiempo muerto de navegación, se ofrecen las cabinas a precios muy económicos. Solo tengan en cuenta que las propinas de estos itinerarios no se encuentran incluidas y serán pagadas por ustedes al finalizar el crucero. Por el lado de las bebidas, si bien se incluyen en las comidas, además de agua y té, las bebidas alcohólicas se pagan aparte. Pueden optar por comprar packs de bebidas donde ahorrarán bastante. Y ojo con internet, si usan en forma desmedida las redes sociales para comunicarse con la familia o subir fotos, van a pagar el precio de no querer conectarse con el océano. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

La experiencia de un transatlántico

Por Lic. Guillermo Ceballos

