Como última reflexión sobre el urbanismo, según la visión del planificador Toderian, un tema que vengo desarrollando estas semanas pasadas, y para cerrar este análisis, quiero hacer base en un aspecto de su pensamiento que vincula directamente la decisión política con la planificación urbanística. En sus palabras, hay ciudades que ven los planes urbanos simplemente como un ejercicio para la utopía urbana, y formula una crítica al decir que muchos políticos simplemente aceptan la necesidad de planificar solo como un compromiso para cumplir con la sociedad, mientras que hay otras que, según él, piensan en grande. Toderian dice acerca de éstos últimos, que quienes deciden en estas ciudades son aquellos que buscan un cambio profundo desde la política y abordando diversos temas para cambiar la dirección de cómo se toman las decisiones en la cultura creativa, el consejo, el personal municipal y las vías para llegar a los habitantes. Privilegia en este pensamiento la visión del estadista que entiende que pensar la ciudad no es solo un ejercicio sino un compromiso de futuro que se debe poner en las prioridades de toda gestión política. En este punto hay un hilo conductor entre el pensamiento de este planificador y Henri Lefevre, cuando dice que la representación de la realidad esperada en la ciudad es un ejercicio de proyección política social más que una aplicación de la experiencia universitaria y el conocimiento técnico. En esta línea de pensamiento lo que cabe destacar es que toda acción de planificación es una decisión política antes que una gestión técnica urbana. Las bibliotecas del mundo están plagadas de ciencia urbana, y análisis de la ciudad y sus ciclos evolutivos, pero nada de eso es práctico si no existe un estadista con la mente dispuesta a entender que es necesario convocar y abrir el juego al debate creativo para ampliar sus horizontes de pensamiento y hacer ciudad como emergente de ese análisis. Toderian tuvo suerte porque su estrategia de razonamiento fue la base de la gestión política de muchas grandes ciudades donde los decisores entendieron este concepto y convocaron a la gestión participativa. Vancouver, Copenhague, Oslo, Helsinski, Rotterdam, Nueva York entre otras ciudades, entendieron esta estrategia y lo convocaron para organizar equipos de gestión. Estas grandes ciudades no se piensan en abstracto, sino que se gestionan en el campo con una estrategia de manejo de informantes clave y equipos de participación pública para el análisis de las mejores alternativas. Los políticos de estas ciudades fueron indudablemente abiertos a los resultados de esa gestión participativa, aceptando que las propuestas urbanas consensuadas con la ciudadanía constituyen un dogma. Por último y para cerrar este análisis del pensamiento moderno, de uno de los planificadores más reconocidos en la gestión urbana actual, dos aspectos quedan como conclusión central. El primero que es indiscutible que el urbanismo es un tema de interés público. La participación es la herramienta de una sociedad para administrar su propia memoria, como patrimonio común que le permita avanzar y perpetuarse. La comunidad urbana debe intervenir de forma directa en los asuntos de su desarrollo. Hay que crear instrumentos y herramientas que fortalezca la ciudadanía como ejercicio político de la comunidad. Y el segundo que la participación es un proceso de aprendizaje continuo que se mide por resultados. La participación no es un fin, sino un medio para que la toma de decisiones sea el resultado de acuerdos que atienden las expectativas de la comunidad, y que respondan a los criterios de equidad, solidaridad, eficiencia y sustento técnico. Es necesario desarrollar capacidades, instrumentos y actitudes para trabajar en conjunto en los procesos de planificación. Con estas últimas reflexiones quiero cerrar este capítulo de análisis de uno de los pensadores de la ciudad como fenómeno colectivo más difundidos en la actualidad. Alguien que sin duda debieran leer nuestros decisores. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Consideraciones finales

Por Arq. Jorge Bader

