La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ene/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Qué dice Dios acerca de la fidelidad?

Por Silvana Bustamante









Dice La Biblia; (Prov. 5:15-21) "Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas." No sé qué piensa usted a cerca de la fidelidad entre un hombre y una mujer, pero estas palabras, llenas de poesía sutil y amor, están en La Biblia, que es la mente misma de Dios expresada en palabras y en ella encontramos todos, y absolutamente todos, los temas que nos atañen a los seres humanos, y la fidelidad está presente en numerosos pasajes bíblicos. La inmoralidad sexual de cualquier tipo fue y sigue siendo extremadamente peligrosa. Destruye la vida familiar. Desgasta nuestra capacidad de amar. Degrada a los seres humanos y los convierte en objetos. Puede ocasionar enfermedades. Puede dar como resultado hijos no deseados y va en contra de la ley de Dios. "Bebe el agua de tu misma cisterna" es una ilustración de la fidelidad en el matrimonio. Significa disfrutar el cónyuge que Dios le ha dado. En tierras desérticas, el agua es valiosa, y un pozo es la posesión más importante de una familia. En la época del Antiguo Testamento se consideraba un crimen robar agua de un pozo ajeno, así como era un crimen tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. En ambos casos el ofensor ponía en peligro la salud y seguridad de una familia. En contraste con la mayor parte de lo que leemos, vemos y oímos hoy día, este pasaje exhorta a las parejas a buscar en su cónyuge satisfacción y compañerismo para toda la vida. Muchas tentaciones se presentan a los cónyuges para que abandonen al otro por la excitación y los placeres cuando el matrimonio se vuelve rutinario. Sin embargo, Dios ordenó el matrimonio, y solo dentro del mismo se puede encontrar la satisfacción y el amor verdaderos. No permita que lo mejor que Dios tiene para usted se desperdicie en la ilusión de pastos más verdes de otro lugar. Por el contrario, regocíjese con su cónyuge y entréguense a Dios y el uno al otro. No es la intención de Dios de que la fidelidad en el matrimonio sea aburrida, sin placer y monótona. Las relaciones sexuales son un regalo que Dios da a la gente casada para su goce mutuo. La verdadera felicidad surge cuando decidimos buscar el placer en la relación que Dios nos ha dado, y nos comprometemos a hacerlo agradable para nuestro cónyuge. Otro pasaje dice "Mas el que comete adulterio, es falto de entendimiento; corrompe su alma el que tal hace." (Prov. 6:32) Si a usted todo esto le parece una locura será porque su corazón está muy alejado de Dios. Eso es lo que hace el pecado en el corazón del ser humano. Necesita arrepentirse, reconocer su culpa y pedirle al Señor Jesucristo que le perdone y borre su pecado para siempre. Sólo así podrá reconciliarse con Dios, a través de la sangre de Jesús que derramó en la cruz por usted. Tan sólo necesita creer que Él lo salvará y lo hará su hijo, y pedírselo con sus palabras. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvana Bustamante Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



