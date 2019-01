Charla brindada por Giorgio Bongiovanni el 5 de noviembre en Pordenone, Italia

Giorgio: Cristo ha resucitado pero no tenéis que creerle a nadie que os diga: "¡Yo soy el Señor! ¡He regresado!" ¡Es falso! Si algún día os llego a decir: "Yo soy el Mesías" ¡No me creáis! Puedo ser un mensajero de Jesús, inclusive a veces puedo llegar a ser personificado, como cuando sangro. En ese momento es como si Él estuviera presente pero nadie es Jesús. Cristo dijo que tengamos cuidado con los falsos profetas, reveló que Él resucitó de entre los muertos. Quiere decir que Jesús está presente en la Tierra, con el cuerpo de Jesús de Nazaret, con el Alma de Cristo y con el Espíritu del Padre Adonay. Dios está entre nosotros, de incógnita, con humildad y en silencio. Cuando se manifieste al mundo tendrá el mismo rostro del Consolador que todos vosotros conocéis. Ese es el rostro del Padre, de Jesús Cristo resucitado de entre los muertos. Lo digo porque Él os quiere preparar, todos vosotros Lo veréis, varios Lo verán en la calle. Si se os aparece cuando estéis solos Lo veréis con la cara del Consolador. Si os Lo encontráis en un bar, o en la calle, no se mostrará con Su verdadero rostro pero os dará una señal. En ese momento vuestro corazón os explotará, Lo reconoceréis y diréis: "¡Este es el Señor!" En cambio en público se transfigura como ocurrió con los discípulos de Emaús (Lucas 24, 13) que formaban parte de los setenta y dos discípulos y que conocían a Jesús y habían asistido a varias lecciones dadas por Él. Jesús se presentó ante ellos en Galilea, junto a otra gente, comenzó a dialogar y a entretener a las personas con argumentos teológicos. ¡En un determinado momento pidió un poco de pan, lo dividió y fue allí cuando los dos discípulos reconocieron al Señor! Se arrodillaron y Él les dijo: "¡Si, soy Yo!"

¿Cuál fue el encuentro más sensacional que has tenido con Jesús?

Giorgio: Es difícil responder a esta pregunta. Hace aproximadamente treinta años me encontraba en Sicilia y estaba recorriendo una calle a bordo de un coche FIAT 128 blanco, al costado del camino vi a un joven vestido como hippie, con cabello largo, tenía una casaca con flecos y con mocasines cheyenne. Su rostro era el del Consolador, el de la Sábana Santa, me profetizó lo que ocurriría. Me dijo: "Soy Yo, el Hijo del Hombre. Recoge las flores de tu jardín, hijo mío, he venido a decírtelo". Inmediatamente se lo conté a Eugenio, yo le contaba todo a él.

Otra experiencia que tuve fue en 2001, mi hija aún no había nacido. Había mucha niebla y por lo tanto no iba a más de 30, 40 km. De repente una persona vestida de blanco me hizo señas para que me detenga en la banquina, en sus manos tenía un recipiente. Yo observo todo porque siempre estoy atento a las señales. Miro las patentes de los coches, las nubes, los árboles, a veces veo luces, pero luego me doy cuenta de que no son los Hermanos del Cielo sino que son luces de helicópteros o lásers de las discotecas. Me di cuenta de que era Jesús porque se dio a conocer de inmediato diciéndome: "-Sabes que tengo muchas legiones y muchos servidores" entonces le respondí: "-Señor quiero ser un servidor Tuyo". Y Èl me dijo: "-¡Si, lo eres! - y luego agregó - Te ordeno que recibas a un soldado de estas legiones en tu familia". Posteriormente nació Sonia Tabita. Creo que todos vosotros sois soldados de las legiones crísticas pero esa vez quiso anunciarme específicamente el nacimiento de un soldado Suyo.

Un día vi un rayo de luz que descendía desde el techo de mi casa y de la silueta de luz se materializó un joven hermoso, palestino, que llevaba una túnica. Se sentó a la mesa, Le ofrecí un poco de pan (paradójicamente fui yo quien Le dio la Comunión) y luego me dijo: "-Hijo mío, tenemos que comer el pan de la vida". Se levantó, comenzó a irse hacia atrás sin darme la espalda hasta que se convirtió en una antorcha humana de luz, un rayo láser y desapareció por el techo, de la misma forma que había llegado. No tenemos que sorprendernos cuando Jesús entraba en el Cenáculo atravesaba la pared, no tocaba a la puerta.

Continúa el próximo domingo.

