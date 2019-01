La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ene/2019 Rincón Tuerca







FÓRMULA METROPOLITANA: Los dirigentes de la Categoría Escuela del automovilismo confirmaron que el próximo fin de semana comienza su campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay donde se intentará desarrollar dos competencias en el fin de semana. MARCAR: La idea de Leandro Cracco es continuar en la Clase Dos de Alma con el Fiat Uno que terminó la temporada con la motorización de Fabián Cananza. Por el momento el tema presupuesto marcará si se arranca desde la primera del año. CONTAR: Como ya lo adelantamos en esta sección el representante de Zárate contará para encarar este campeonato en la Categoría Alma con la atención del auto y el chasis por parte de Julio Moyano y Pablo Savastano que son amigos de Don Cracco y van a colaborar ¡Mira vos! PROBAR: El entusiasmo es grande por parte de Santiago para empezar a correr y para esto deberá probar como aseguro papá López y en eso anda el futuro piloto de Karting para comenzar. INTENSIÓN: La intensión de Andrés Kisbuz de correr el año pasado en Karting en el final de la temporada quedó en eso. Si bien charló con Santucho por el motor donde quería correr en la tierra finalmente se dispersó ante las cuestiones económicas y todo pasó para más adelante. LICENCIA: Para agilizar el trámite de los pilotos de muestra zona el micro de Salud para concretar la licencia médica entará en el Kartódromo de Zárate el 2 de Febrero para retornar luego el 9 del mismo mes donde desde las 7 de la mañana se puede comenzar con dicho trámite. VEDETTE: Sin duda que el tema del presupuesto es la vedette del verano. Lamentablemente para los pilotos y dentro de este contexto se encuentra Víctor González que tiene su auto para el TC1100 de Alma casi terminado pero debe ausentarse por lo expuesto más arriba. MÁGICO: Siempre suele aparecer con algo mágico y Pablo Clerici también vende vehículos de Alta Gama o de uso cotidiano para ofrecer, y tener asi la posibilidad de reunir dinero para estar en la Alta Competencia ¡La vida te da sorpresas! DIVERTIDAS: Las vacaciones fueron divertidas para nuestro personaje que eligió la Costa Atlántica para descansar y en un acto de grandeza decidió ir al teatro junto a quien lo acompañaba. Todo venía bien hasta llegar a la ventanilla donde se adquieren las entradas. Parece que calculo mal en el tema dinero y regresó de la Costa con esta deuda pendiente ¿Qué paso Juan? COLORES: Todo está listo como venimos pregonando en esta columna. Silvestre Gallo debe tomar la decisión de salir a pista donde el Fiat 600 contará con los colores naranja y violeta para sumarse a la Categoría GT900 ¿Y Natalia qué dice al respecto? ¿SERÁ CIERTO?: Que la señorita se enojó con sus padres y ahora no quiere volver a correr está temporada con todo el equipo esperándola. VENDER: En el equipo se decidió vender el Karting con el cual se venía corriendo en algún momento de la mano de Ignacio López. El mismo se puede observar en el taller de la calle Viamonte en el barrio Dallera y está listo para correr. ENCARAR: Con la campera de su propio Fiat Uno para la Clase Tres de Alma Don Gastón Brown encara esta temporada con el chasis a cargo de Juan Sbarra y la motorización de Carranza para tener un año competitivo y se trabaja para estar en la primera del año. FAMILIAR: La cena de cumpleaños se desarrolló en la vecina ciudad de Zárate donde en una reunión familiar y con amigos Diego Juan Lacognata pasó una noche inolvidable con pilotos y preparadores del Motocross enduro con sus correspondientes familias. SEGUIR: Allí en esa fiesta de Don Lacognata dejó en claro que no seguirá en la Alta Competencia del Motocross, quizás haga alguna para despuntar el vicio y nada más. Ahora entiende que es el momento de Valentino, su hijo que viene demostrando condiciones. SALDO: El balance del año anterior arrojó un saldo positivo para Nicolás Brugognone que se quedó con el número seis para este campeonato que arranca en marzo para la Categoría Kart Plus. NOVIA: Continuando con Brugognone el piloto local a su equipo con Rubén Alfonso como motorista y Rubén Guerra en el chasis se sumó Elisa, una señorita que más que promotora se blanqueó que es la novia del piloto en cuestión como dejó entrever en reciente nota televisiva. REPASO: Con un repaso general del auto Horacio León y Gastón Fernández no quieren dejar nada librado al azar y se trabaja en el chasis del TC Regional de cara al único del campeonato en el mes de marzo donde por el momento los presupuestos están dando para comenzar. PARTICIPAR: No muchos saben que Diego Fangio quiere correr este año y como esta armando motores en la Categoría Alma se decidió preparar un Fiat 600 para ir a participar en la Categoría GT900 y despuntar el vicio. ESCUCHAR: La información trascendió del ámbito familiar y se tomo conocimiento que Andrés Rivero anda en la búsqueda de una cupecita del TC para sumarse a las conocidas carreras de nuestra zona. El "Gauchito" ahora dice que no es tan así pero ya escuchó algunas ofertas ¿En qué quedamos? DESEO: La idea es seguir en la Alta Competencia en el mundo de Karting y Gastón Iglesias desea continuar en la Categoría P.A.K.O., la misma reúne un parque interesante de máquinas ante la información de la pérdida de varios Karting para este arranque 2019. ROTAX BS.AS.: La Categoría hizo saber que el próximo 16 de febrero desarrollará una carrera nocturna en el Kartódromo Argentino para todas sus clases, un poco para evaluar como viene su parque para este año. ASEGURAR: Antonio Toledo ahora felizmente enamorado aseguró que este año va a colaborar con su hijo Damián en el armado del motor para el TC1600 de la Categoría Alma. COMIDA: Continuando con Damián Toledo ya está programando otra comida para recaudar fondos de cara a esta nueva temporada y la misma como siempre será en su taller y como siempre la señora Rosa Cardozo es la organizadora de tal emprendimiento gastronómico ¡Esa es su mujer! MOMENTOS: Desde hace un tiempo los ex pilotos del TC del Oeste se reúnen al menos una vez al mes, comida de por medio, para recordar aquellos lindos momentos vividos en el automovilismo. Cada mes se suman más comensales donde ya alcanzaron los treinta en la última reunión desarrollada en San Andrés de Giles. NOCTURNO: La Categoría Kart Plus confirmó para el próximo 16 de febrero su carrera nocturna en el Kartódromo de Zärate. Para todos los que deseen participar del mismo. DAKAR: Esta carrera tan especial, tan diferente ya piensa en su próxima edición 2020 la que puede llegar a desarrollarse en Arabia Saudita para dejar Sudamérica. Para tal objetivo deben ponerse de acuerdo desde lo económico y no habría dudas de su partida para aquellas zonas. ANUNCIAR: Para continuar en Sudamérica ya anunciaron sus organizadores que no desean hacerlo en un solo país como ocurrió este año y se está evaluando para la próxima edición correr en tierras chilenas, peruanas y argentinas donde en nuestro país solo harían el Norte Argentino. SABER: Desde la gestión actual de nuestro país le hicieron saber que no hay presupuesto para tal emprendimiento deportivo y si desean visitar provincias de nuestras tierras, las mismas que elijan que pase el Dakar, deberá enfrentar los gastos que demande en competir cada provincia. LESIÓN: Recordamos que por una lesión en su mano el piloto Pablo Copetti no participó de este Dakar que siempre contó con la atención de Carlos Devesa en el chasis y el armado del mismo, con la motorización de Oreste Berta en el cuatriciclo que siempre fue muy competitivo. BINOMIO: En su momento el piloto de Zárate Gustavo Malivinti decidió invitar para las carreras especiales de las Categorías P.A.K.O. y Kart Plus para formar un binomio a la señora Cyntia Bertozzi de Romero para compartir el Karting algo que la señora agradeció pero en un acto muy inteligente decidió no ser de la propuesta ¡A mamá con bananas verdes! DIFÍCIL: Es un momento difícil para este automovilismo zonal por las cuestiones económicas y si bien todos los pilotos en actividad desean estar en la Alta Competencia cada vez lamentablemente son menos los que tendrán este privilegio ¡Que no cunda el pánico! SUBIRSE: Cuando vino a visitar a su amigo Federico Panetta el piloto de Capital Federal Alan Ruggero, ganador de tres carreras con el Torino en la Copa Oro del TC dejó en claro que tiene muchas ganas de subirse a una Clase Tres del Turismo Nacional y en eso anda por estas horas tratando de cerrar tal compromiso. ARRANCAR: Quedó confirmado que el Turismo 4000 Argentino está arrancando su campeonato en el Autódromo de La Plata el próximo 17 de febrero donde se espera el retorno de varios pilotos que ya militaron en la Categoría. HIJO: Sin dudarlo papá Mario desea que su hijo Mateo crezca para empezar a transitar el mundo de los Karting donde ya sabe de triunfos Don Martínez y espera ansioso el paso del tiempo. El automovilismo está en los genes de la dinastía Martínez. SUMAR: Si no se complica desde lo económico es una posibilidad que …. se sume al mundo de las cupecitas del TC adquiriendo un Chevrolet donde el popular piloto estará siendo parte del grupo que ya está instalado en nuestra ciudad ¡Bienvenido! INTERESANTE: Cerró un año interesante en la Clase Pre Juniors de la Categoría Kart Plus el joven piloto local Tobías Amarillo que sigue sumando experiencia con todo su equipo y el respaldo familiar que lo acompañó desde un principio.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: