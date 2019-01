La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ene/2019 Remo:

Joel Romero quedó como el mejor Sub 23 en la evaluación nacional realizada en nuestra ciudad











JOEL ROMERO, REPRESENTANTE DEL CBC, TENDRÁ SU PRIMERA GRAN EXPERIENCIA CON EL PLANTEL SENIOR DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE REMO.

De esta manera, el remero del CBC quedó seleccionado para integrar el Equipo Nacional que viajará mañana lunes a concentrar y entrenar durante 20 días en Tafí del Valle. Por su parte, Rodrigo Murillo fue el mejor peso pesado y se encamina a participar por tercera vez en los Juegos Panamericanos. Si bien no tuvo su mejor performance en las evaluaciones que se realizaron en el Canal Alem de nuestra ciudad, al remero campanense Joel Romero le alcanzó para finalizar con el mejor puntaje de entre todos los remeros Sub 23 peso pesado del país, y ganarse así un lugar en la concentración que la Selección Argentina de Remo realizará en la ciudad tucumana de Tafí del Valle. Los puntajes de cada remero se calculan en base a un tiempo "ideal" para determinada distancia (que es definida por el Cuerpo Técnico) y al tiempo real y efectivo realizado en el agua. El cociente entre el tiempo real y el tiempo ideal determina un "pronóstico" y el de Joel Romero, representante del Campana Boat Club, fue de 92,44. El pronóstico de Romero fue el 11º entre los 13 remeros varones preseleccionados y en ese sentido se hubiera podido esperar más de él, sobre todo teniendo en cuenta el enorme potencial físico y técnico del que dispone. Pero así y todo obtuvo el resultado más alto de su categoría: Sub 23 peso completo. Con este resultado, Romero se ganó un lugar en la concentración en la altura (2.100 metros) de la ciudad de los Valles Calchaquíes, que comenzará mañana lunes 28 y finalizará el domingo 17 de febrero. Esta será la primera gran experiencia del remero del Campana Boat Club con el plantel superior de la Selección Nacional. De esta concentración muy probablemente salga la columna vertebral del Equipo Argentino que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima en julio. MURILLO El otro remero campanense presente en las evaluaciones nacionales, Rodrigo Murillo, llevó adelante una gran actuación en los 5 kilómetros en single, correspondientes a la evaluación realizada el sábado en el Canal Alem. Su tiempo final fue de pronóstico fue de 17 minutos y 2 segundos, y su pronóstico de 95,40, el mejor entre los remeros senior peso pesado. Y el cuarto entre los 40 remeros evaluados (solo fue superado por tres pesos ligeros: Alejandro Colomino del Club de Regatas La Marina, Carlo Lauro del Club Mendoza de Regatas, y el juvenil Peter Dickson del Buenos Aires Rowing Club). Al igual que Romero, Murillo, representante del Club San Fernando, viajará mañana a Tafí del Valle, provincia de Tucumán, para 20 días de concentración y entrenamiento intensivo en los más de 2,000 metros de altura que ofrece la ciudad. Si bien su presencia en el Equipo Nacional no dependía de los resultados de esta evaluación de 5K, el campanense no dejó dudas y ratificó su posición como uno de los mejores (si no el mejor) remeros argentinos de la actualidad, e incluso de la región. El hijo del emblemático entrenador del Campana Boat Club multicampeón de los años 90 ya ha sido parte en el pasado de concentraciones en la ciudad de los Valles Calchaquíes y salvo que ocurra algo muy inesperado y fuera de toda lógica, estará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que serán sus terceros juegos. Rodrigo Murillo fue campeón panamericano en Guadalajara 2011 en cuatro sin timonel y fue el deportista argentino más premiado de toda la delegación en Toronto 2015, donde obtuvo medalla de plata en ocho con timonel y doble par de remos cortos, y bronce en cuádruple par.

RODRIGO MURILLO SE ENCAMINA A SUS TERCEROS JUEGOS PANAMERICANOS.

Remo:

Joel Romero quedó como el mejor Sub 23 en la evaluación nacional realizada en nuestra ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: