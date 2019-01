La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/ene/2019 Copa Federación:

Hoy juegan Defensores de la Esperanza y Real San Jacinto como locales







El Verdinegro buscará recuperarse de la derrota inicial cuando reciba desde las 17 horas a Maipú de Zárate en cancha de Puerto Nuevo. Mientras que San Jacinto recibirá a Belgrano de Zárate en el predio de divisiones inferiores de Villa Dálmine. La Josefa fue reprogramado para mañana lunes en Zárate. Luego de las lluvias que obligaron a cancelar la jornada de ayer de la Copa Federación Norte, este domingo sí habrá actividad y participación de equipos campanenses: Defensores de La Esperanza y Real San Jacinto jugarán como locales esta tarde. En tanto, La Josefa jugará mañana lunes en Zárate. El Verdinegro logró reprogramar su compromiso frente a Maipú de Zárate y pasarlo de sábado a domingo. Por eso, hoy desde las 17 horas se enfrentarán en cancha de Puerto Nuevo por la segunda fecha de la Zona G. En la primera, "El Defe" cayó 1-0 en su visita a La Sonia de José C. Paz, mientras que Maipú perdió 3-0 en su presentación frente a Lima FC. Para esta segunda fecha, el DT Cristian Tejera realizará dos cambios obligados en la alineación titular: Mariano Rosada reemplazará a Sergio Robles (afectado por una tendinitis), mientras que Nahuel Bardallo ingresará por el suspendido Federico Godoy (vio la roja ante La Sonia). De esta manera, la formación de Defensores de La Esperanza para recibir a Maipú esta tarde será con Daniel Doello; Nahuel Bardallo, Brian Aranda, Matías Andrusyzyn, Mariano Rosada; Santiago Aguilar, Gonzalo Ramos, Maximiliano Díaz, Javier Tejera; Pablo Godoy y Facundo Fernández. Por su parte, Real San Jacinto estará debutando en el certamen, dado que en la primera fecha de la Zona F quedó libre. Por ello, su encuentro de esta tarde frente a Belgrano de Zárate será su presentación absoluta en la Copa Federación Norte. El partido se jugará desde las 17 horas en la cancha principal del predio Héctor Fillopski de las divisiones inferiores de Villa Dálmine (Ruta 6 y calle Buenos Aires). En la primera fecha de esta Zona F, Belgrano venció 2-1 como local a Paraná de Zárate. En tanto, ayer se confirmó la reprogramación del partido que La Josefa debía disputar ayer como visitante ante Social Obrero de Zárate por la segunda fecha de la Zona E: fue pautado para mañana lunes a las 18 horas en cancha de Central Buenos Aires de Zárate. En su debut, La Josefa le ganó 2-0 como local a Villariño de José C. Paz, que por esta segunda fecha jugará ante Sarmiento de Zárate, que en la primera derrotó 4-1 a Social Obrero. SEGUNDA FECHA -Zona A: Argentinos de Chacabuco vs Villa Italia de Salto; Obras Sanitarias de Arrecifes vs River Plate de Chacabuco. -Zona B: Las Palmeras de San Pedro vs 12 de Octubre de San Nicolás; Maristas de Pergamino vs La Esperanza de San Pedro. -Zona C: ATILRA de Luján vs Pabellón Argentino de Mercedes. Libre: Central Buenos Aires de Zárate. -Zona D: San Martín 09 vs Pilar Unidos; Universitario vs Don Orione. -Zona E: Social Obrero de Zárate vs La Josefa; Villariño vs Sarmiento de Zárate. -Zona F: Real San Jacinto vs Belgrano de Zárate. Libre: Paraná de Zárate. -Zona G: Defensores de La Esperanza vs Maipú de Zárate; Lima FC vs La Sonia de José C. Paz.

REAL SAN JACINTO HARÁ SU DEBUT ABSOLUTO EN LA COPA FEDERACIÓN NORTE.



