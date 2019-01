Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 27/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 27/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







RACING NO AFLOJA En su regreso a la competencia oficial, Racing Club logró un éxito clave anoche en Mar del Plata, donde venció 3-1 a Aldosivi para volver a tomar tres puntos de ventaja sobre Defensa y Justicia, que el viernes por la noche lo había alcanzado en la cima de las posiciones tras su triunfo 1-0 sobre San Lorenzo (con Nicolás Blandi como titular). Con goles de Augusto Solari, Lisandro López y Darío Cvitanich y con el campanense Leonardo Sigali entre los titulares, el equipo dirigido por Eduardo Coudet llegó a los 39 puntos en 16 fechas. En tanto, también ayer, Huracán derrotó 2-1 a Rosario Central en Parque Patricios con goles de Andrés Roa y Lucas Barrios, mientras que Atlético Tucumán (con Juan Mercier como titular) goleó 4-1 como local a Gimnasia de La Plata. De esta manera, ambos equipos siguen en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores: Atlético está 3º con 31 puntos y Huracán se ubica detrás con 30 unidades. La jornada sabatina también dejó el empate 2-2 entre Tigre y San Martín de Tucumán, equipos que ocupan los últimos dos lugares de la tabla de los Promedios. El viernes, esta 16ª fecha había comenzado con: Banfield 1-1 San Martín de San Juan y Godoy Cruz 0-2 Lanús. JUEGAN BOCA Y RIVER La 16ª fecha de la Superliga continuará hoy en una jornada que se abrirá con el duelo que protagonizarán Independiente y Talleres en Avellaneda desde las 17.10. En ese mismo horar, Belgrano de Córdoba recibirá a Unión de Santa Fe. Y posteriormente será el turno de River y Boca: el Millonario jugará en el Monumental ante Patronato desde las 19.20, mientras que el Xeneize visitará a Newells en Rosario a partir de las 21.30. Esta fecha se cerrará mañana lunes con dos encuentros: Colón vs Argentinos (19.00) y Estudiantes de La Plata vs Vélez Sarsfield (21.10). SUB 20: AL HEXAGONAL La Selección Argentina Sub 20 consiguió ayer su pase al hexagonal final del Sudamericano que se disputa en Chile tras derrotar 1-0 a Perú con un tanto de Maximiliano Romero de penal en tiempo adicionado. Con ese resultado terminó en el 2º puesto del Grupo B, cuyas posiciones finales fueron: 1) Ecuador, 9 puntos; 2) Argentina, 7 puntos; 3) Uruguay, 6 puntos; 4) Paraguay, 4 puntos; 5) Perú, 3 puntos. De esta manera, Ecuador, Argentina y Uruguay jugarán el hexagonal final junto a Venezuela, Brasil y Colombia, los tres mejores del Grupo A. En esta ronda volverán a jugar todos contra todos y los primeros cuatro tendrán boleto para el Mundial de Polonia 2019. PRIMERA B METRO En la continuidad de la 20ª fecha, Atlanta no pudo quedar como escolta al igualar 2-2 como visitante frente a Tristán Suárez. De esta manera, el Bohemio quedó en la tercera posición con 39 puntos, a tres del líder Barracas Central (42). En tanto, el otro partido programado ayer, entre Talleres (RE) y Deportivo Español, debió ser suspendido a los 12 minutos por incidentes en las afueras del estadio. Hoy domingo se completará la fecha con tres partidos: Defensores Unidos vs UAI Urquiza, Colegiales vs Acassuso (4º con 35 puntos) y Almirante Brown vs Estudiantes de Caseros (2º con 40, por lo que recuperaría la cima en caso de ganar). La fecha había comenzado el viernes con: All Boys 1-1 San Miguel, Fénix 1-0 San Telmo, Sacachispas 1-3 Barracas Central, J.J. Urquiza 0-1 Flandria y Comunicaciones 0-0 Deportivo Riestra. PRIMERA C Ayer se disputaron cinco encuentros de la 20ª fecha: Deportivo Armenio 0-0 Berazategui; Dock Sud 1-1 Ituazaingó; Lamadrid 3-0 El Porvenir; Laferrere 1-1 Victoriano Arenas; y Midland 1-0 Alem. Antes, el viernes: Sportivo Barracas 0-2 Villa San Carlos. La fecha sigue hoy con tres encuentros: Luján vs Deportivo Merlo, Argentino de Quilmes vs Central Córdoba (R) y Cañuelas vs Sportivo Italiano. Y se cierra mañana con San Martin (B) vs Excursionistas. Las posiciones: 1) Deportivo Armenio, 37 puntos; 2) Dock Sud, 35 puntos; 3) Midland, 35 puntos; 4) Villa San Carlos, 34 puntos; 5) Laferrere, 33 puntos; 6) Argentino de Quilmes, 31 puntos.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: