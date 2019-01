Se diagnostican cerca de 300 casos de lepra por año en la Argentina

El último domingo de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, instaurado para generar conciencia sobre la realidad de la enfermedad y reducir el estigma que genera en quienes la padecen. La lepra fue una de las primeras enfermedades descriptas en la antigüedad. Ha diezmado poblaciones y producido deformaciones monstruosas en rostros y pérdida de extremidades. Su estigmatización trascendió culturas, fronteras y eras de la humanidad. La lepra es producida por el Mycobacterium Leprae (bacilo de Hansen), que fue descubierto por el médico noruego Gerhard Armauer Hansen en el año 1874. Se trata probablemente de una de las primeras enfermedades producida por una bacteria que fuera reconocida. Se diagnostican más de 200.000 casos en el mundo por año, aunque su distribución no es para nada heterogénea. Se la asocia siempre a la pobreza, el hacinamiento y la falta de educación. En la Argentina se detectan, en promedio, unos 300 casos por año, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. No obstante, la Sociedad Argentina de Dermatología estima que existen muchos pacientes aun sin diagnóstico. Las zonas que han reportado casos de lepra se sitúan en el norte y centro del país. Si bien son más importantes las provincias del nordeste, norte de Santa Fe y los conglomerados poblacionales del Gran Resistencia, Rosario y el Gran Buenos Aires, las migraciones internas posibilitan la diseminación de la enfermedad a cualquier parte del país. Sin embargo, a pesar de ser una enfermedad infecciosa y transmisible, es muy poco contagiosa. De hecho, solo un 5% de las personas expuestas se contagia. Pero eso no es todo, para que se produzca el contagio de persona a persona el contacto directo e íntimo debe realizarse por tiempo prolongado. El periodo de incubación (tiempo entre el contagio y manifestación de la enfermedad) es de 3 a 5 años. Cada último domingo de enero (este año es el 27 de enero) se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, instaurado en 1954 con el objetivo de eliminar el estigma que pesa sobre esta enfermedad y generar conciencia. Se considera a la lepra una enfermedad endémica, debido a que esta cifra se mantiene estable a lo largo de los años y aún no se vislumbra una erradicación en la región. Sus síntomas Son específicos, ya que compromete simultáneamente diversos órganos. Principalmente se evidencia en la piel y nervios periféricos, con la aparición de manchas o máculas con más o menos pigmento, que generan una progresiva disminución de la sensibilidad en la zona, caída del vello y ausencia de transpiración. A la vez, se ven afectados los nervios periféricos. Hay dos clasificaciones de la enfermedad según su cuadro clínico, pero la OMS la simplifica en dos categorías: una de ellas, la de curso más benigno y menos contagiosa con hasta 5 lesiones de piel o forma paucibacilar, y otra más agresiva y contagiosa, con más de 5 lesiones o forma multibacilar. El contagio es a través de las secreciones nasales, que será mayor en las personas con la forma multibacilar. Diagnóstico temprano La aparición de manchas en la piel (más claras o más oscuras) con adormecimiento persistente deberá ser motivo de consulta, ya que se puede estar en presencia de lepra. El diagnóstico temprano permite una mayor efectividad del tratamiento y altas chances de curación, así como también realizar la pesquisa de otros casos en el entorno cercano y el tratamiento preventivo cuando sea necesario. En nuestro país, el tratamiento se entrega de forma gratuita a través del Programa Nacional de Lucha Contra la Lepra (Salud Pública de la Nación) y está compuesto por dos o tres antibióticos que deben administrarse entre 6 meses y 1 año. Dra. Gabriela Ferretti MN: 81.108 Médica clínica, neuróloga, legista y auditora médica (UBA). Vicepresidente de la Asociación de Peritos de la Ciudad de Buenos Aires (APERCA). Miembro del Consejo de Bioética del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos.

