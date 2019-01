La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/ene/2019 HCD:

Será por la mañana, desde las 9.30 horas, con agenda dominada por la oposición. Y llega precedida por otra catarata de acusaciones cruzadas entre Cambiemos y los bloques opositores que actualmente controlan el cuerpo legislativo. La primera sesión extraordinaria del año en el Concejo Deliberante de Campana llega con retraso (había sido anunciada para el 23 inicialmente), pero con la misma polémica con la que terminó el año legislativo 2018: sin diálogo real ni acercamientos concretos, oficialismo y oposición volverán a encontrarse hoy en el recinto del Salón Blanco del primer piso del Palacio Municipal desde las 9.30 de la mañana. La jornada asoma nuevamente con la oposición unificada (PJ-UC, Red x Argentina y la UV Más Campana) como protagonista a partir de una decena de proyectos propios. "Será una verdadera falta de respeto para los vecinos porque solo pretenden tratar sus proyectos, sin tener en cuenta los nuestros o los del Departamento Ejecutivo", señaló ayer Miriam Cazenave, concejal de Cambiemos Entre la decena de proyectos propuestos para el Orden del Día por la oposición está la conformación de una Comisión Especial para, según el texto legislativo, "determinar la veracidad" de la denuncia periodística nacional que vincula al Intendente Sebastián Abella con un exjefe de la DDI Zárate-Campana apartado de la fuerza por un supuesto caso de corrupción. El proyecto pretende otorgarle a la Comisión Especial "amplias facultades" para la recolección de "elementos probatorios". La oposición también busca debatir el irregular cobro de haberes por parte de los cuatro asesores que tiene contratados (tres el PJ-UC y uno Red por Argentina) y el secretario administrativo del bloque Red por Argentina. Sobre el asunto, preparó una resolución dirigida al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires: le pide que "intervenga" en la regularización de esos pagos. Asimismo, se presentó una comunicación hacia el intendente Abella exigiéndole el "inmediato pago de haberes retenidos indebidamente" a esos trabajadores del HCD. "No puede decidir dejar sin recursos al Concejo Deliberante", señaló días atrás Rubén Romano. "Porque eso sería avasallar la división de poderes e incurrir en una actitud antidemocrática. Debe pensar que por primera vez en 36 años de democracia, un Intendente deja al cuerpo legislativo sin recursos para funcionar y pagar sueldos", agregó el concejal del bloque PJ-UC en declaraciones que fueron respondidas por la oficialista Cazenave (ver aparte). Otro tema que la oposición llevará hoy a recinto será el aparente reinicio de la construcción del peaje en la Ruta 6, a la altura de la empresa Honda. La idea es solicitarle a la empresa AUBASA un informe con el estado de la obra y, a su vez, consultar al gobierno provincial para conocer el plan de obras en la autovía, cuyo estado en nuestra ciudad ha causado numerosa cantidad de reclamos en las últimas semanas (incluso, personal municipal debió intervenir para "emparchar" marcados deterioros en su traza). Por último, aparecen en el paquete de proyectos opositores dos ordenanzas relacionadas a obras: una respecto a la red cloacal en el barrio Dignidad y otra por la red de agua potable para Las Praderas. Están sustentadas en las reasignaciones de partidas que los bloques disidentes hicieron sobre el Presupuesto 2019 de la gestión de Abella. Sin embargo, esas modificaciones introducidas por la oposición fueron vetadas por el Departamento Ejecutivo. Estos proyectos opositores que serían tratados hoy fueron criticados por el bloque Cambiemos. "Sólo buscan ponerle palos en la rueda al Intendente Sebastián Abella", afirmó Carlos Cazador. "Algunos de ellos son irrisorios, porque además de estar escritos con una técnica legislativa muy pobre, con poco trabajo dedicado, no explican cómo se los aplicarían y con qué partidas", agregó el presidente de la bancada oficialista.

