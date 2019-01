Best Seller

Coarasa reconoce que, como la protagonista de su novela, ella también es un poco “bruja” y tiene intuiciones o un sexto sentido.

La farmacéutica Ana Coarasa publicó su primera novela. En tres semanas y con el boca a boca ya vendió 70 ejemplares. Se trata de "Sentir, a Flor de Piel", un relato romántico que tiene lugar a principios del siglo pasado. "Tengo casi lista mi segunda novela, un policial en el que varios pasajes tienen lugar en Campana", adelanta. "Yo soy Ana Soledad, y mi prima, la jueza de Familia, es Ana Cecilia" aclara con una sonrisa la titular de la farmacia Coarasa de la avenida Ameghino. Pero la entrevista no tiene que ver con su profesión (que le encanta pero la estresa), sino con su pasión: escribir. Y más concretamente con la reciente publicación de "Sentir, a Flor de Piel", una novela romántica de 365 páginas que editó de forma independiente con Dunken. Lo cierto es que de una conservadora tirada de apenas 200 ejemplares, en apenas 3 semanas la autora ya vendió 70. "No sé –comenta- qué está pasando y si realmente se está leyendo. Pero juro que no tengo 70 familiares… Calculo que hay algo del boca a boca y gracias a las redes sociales, sumado a que lo tengo en exhibición sobre el mostrador de mi farmacia y los clientes se lo llevan por curiosidad. También está en Viñas Express, pero ni siquiera intenté presentarlo porque estamos en verano, y hay poca gente en la ciudad. Pensé hacerlo en marzo. Pero si el ritmo de venta se sostiene, tendré que pensar en una segunda tirada". Coarasa (40) se referencia en la escuela de la exitosa Florencia Bonelli, quien hace aproximadamente una década generó un boom editorial a partir de novelas tales como El cuarto Arcano, o Indias Blancas. "Otras autoras referentes de ese rubro son Viviana Rivero, Gloria Casañas y Graciela Margal. La sigo leyendo, pero me parece que Florencia se puso muy comercial: para mi gusto se está anclando demasiado en el contexto histórico y en la descripción detallada de los encuentros sexuales de los protagonistas, y pierde frescura lo más importante: la historia que la novela pretende contar". Lo cierto es que a lo largo de las 364 páginas, Coarasa tiene poco o nada que envidiarle a las referentes vernáculas del rubro. "Cuando las sensaciones guían tu vida, no debes ignorarlas" dice la tapa del libro y la farmacéutica de la calle Ameghino reconoce que, como la protagonista de su novela, ella también es un poco "bruja" y tiene intuiciones o un sexto sentido: "En el fondo, las mujeres mucho o poco somos todas intuitivas. No hace mucho, una clienta comenzó a retirar mensualmente un medicamento especial porque estaba buscando a su bebé, hasta que después de 6 u 8 meses le dije: este es el último. Y así fue. A los pocos días vino a contarme que estaba embarazada". LA REBELDE La novela de Coarasa transcurre en 1910, año del centenario de la Revolución de Mayo, y la protagonista es Agustina, una inteligente y exquisita joven de familia acomodada que va tomando decisiones que desafían los paradigmas patriarcales de su época. Las coincidencias, los cruces, las traiciones e incluso los malos entendidos sutilmente tejidos por la autora, hacen que la protagonista recorra un sinuoso camino buscando vivir un amor verdadero y no un casamiento por conveniencia, repitiendo la historia de su propia madre y de tantas mujeres de la época. Todo salpicado por fogozos encuentros, incluso eróticos y descriptos magistralmente utilizando lenguaje explícito. "Además de farmacéutica, soy madre de dos nenes… entonces no me queda mucho tiempo para escribir. En general lo hago después del mediodía hasta antes de abrir la farmacia por la tarde. Y en época de clases, claro. Ahora en verano, no hay forma que ese tiempo no esté ocupado por Lis (9) o Donatto (6)", dice la autora y fiel tallerista de Álgebra y Fuego, el espacio literario que conduce la profesora Marisa Mansilla, quien además colaboró como correctora del texto. "Cuando estoy en modo escritura me apasiono. Además, me ayuda a manejar el stress que me genera la farmacia. Si no estoy tomando notas verbales con el Word del teléfono, voy avanzando con la notebook. "Sentir" me llevó más o menos un año terminarla. Eso fue hace unos 4 ó 5 años atrás, pero recién ahora decidí publicar. Y ya tengo otra novela lista. Es un policial contemporáneo. Todo sucede en 2005, y algunas cuestiones tienen lugar en las calles de Campana. La trama también tiene una carga romántica… poné que es la historia de una mujer guardaespaldas y un chico que necesita protección", cierra la escritora con una confiada sonrisa.

“Tengo casi lista mi segunda novela, un policial en el que varios pasajes tienen lugar en Campana", adelanta coarasa. NOVELA ROMANTICA $475.- Número de páginas: 364 Formato: Rústica Edición: DUKEN - DIC 2018 ISBN: 978-987-763-831-8

Best Seller

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: