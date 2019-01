Por la segunda fecha, todos enfrentaron a elencos zarateños. La Josefa derrotó ayer como visitante a Social Obrero y consiguió su segundo triunfo en fila, mientras que el Verdinegro superó a Maipú como local el domingo. En tanto, San Jacinto cayó en su debut ante Belgrano. Por la segunda fecha de la Copa Federación Norte 2019, La Josefa consiguió su segunda victoria consecutiva; Defensores de La Esperanza se recuperó de la derrota del debut y logró su primer triunfo; mientras que Real San Jacinto se presentó en el certamen con un paso en falso como local. LA JOSEFA Por la segunda fecha de la Zona E y después de haber vencido 2-0 a Villariño en el debut, La Josefa jugó ayer por la tarde frente Social Obrero de Zárate en cancha de Central Buenos Aires. Y allí continuó con su andar ganador al imponerse 3-1 con goles de Maximiliano Peralta (2) y Fernando Criado, después que Mauro Gastón Fernández abriera la cuenta para el conjunto gremial de la vecina ciudad. En este encuentro, el equipo dirigido ayer por Brian Geuna formó con Lucas Godoy; Fabio Ostorero, Sebastián Nicolín, Alejandro Rodríguez, Néstor Migueles; Fernando Criado, Gonzalo Maidana, Leonardo González, Lucas Ávalos; Jonatan Gómez e Iván García. En el segundo tiempo ingresaron Maximiliano Peralta (por Gómez), Francisco Duré (por González) y Nelson Gómez (por Ávalos). Durante el encuentro, el árbitro Germán Gauna (quien estuvo acompañado por los asistentes Eduardo Aguirre y Luis López) expulsó a Fabio Ostorero en La Josefa y a Eduardo Otero en Social Obrero. Además, amonestó a cinco jugadores por lado (en el equipo de nuestra ciudad vieron la amarilla Maidana, Nicolin, Criado, Migueles y Duré). En el otro partido de esta Zona E, Sarmiento de Zárate goleó 5-1 a Villariño de José C. Paz con goles de Franco García (2), Walter Sampó, Julio Sampó y Facundo Mansilla. De esta manera, las posiciones son encabezadas por La Josefa y Sarmiento, con 6 puntos cada uno, mientras que Villariño y Social Obrero no han sumado unidades todavía. En la próxima fecha, los líderes se enfrentarán entre sí en nuestra ciudad, mientras que Villariño jugará ante Social Obrero en Zárate. LA ESPERANZA Después de haber caído en su debut frente a La Sonia en José C. Paz en la primera fecha de la Zona G, esta segunda fecha significaba mucho para Defensores de La Esperanza. Y el Verdinegro se sacó la mochila de encima con un sólido triunfo 2-0 sobre Maipú de Zárate, que cosechó su segunda caída en fila. El conjunto dirigido por Cristian Tejera se impuso con dos goles del "Melli" Facundo Fernández: el primero de zurda en la primera parte y el segundo, de tiro libre, en el tramo final del encuentro. Como en el debut ante La Sonia, el Defe volvió a generar chances claras en el primer tiempo, pero esta vez, después de dejar pasar tres oportunidades, llegó a la red a los 25 minutos para tranquilidad de jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes. En la segunda parte, Maipú buscó el empate y cerca estuvo de conseguirlo en un cabezazo que Daniel Doello despejó con una gran atajada. Pero de contragolpe aparecieron los espacios y el Verdinegro contó con chances para liquidarlo, aunque debió esperar hasta los 43 minutos para sentenciar el pleito por intermedio de Fernández a pelota parada. Para este encuentro, Defensores de la Esperanza alistó a Daniel Doello; Nahuel Bardallo, Brian Aranda, Matías Andrusyzyn, Mariano Rosada; Santiago Aguilar, Gonzalo Ramos, Maximiliano Díaz, Javier Tejera; Pablo Godoy y Facundo Fernández. Luego ingresaron Marcelo Martínez (por Bardallo), Leonel Cepeda (por Díaz) y Esteban Soraire (por Tejera). En el otro partido de esta segunda fecha del Grupo G, La Sonia de José C. Paz superó 3-0 como visitante a Lima FC y quedó como único líder con 6 puntos. Después aparecen Defensores de La Esperanza y Lima FC con 3 unidades; y Maipú cierra las posiciones sin puntos. En la próxima jornada, Defensores de La Esperanza se medirá con Lima FC, mientras que La Sonia jugará ante Maipú. SAN JACINTO Por la segunda fecha de la Zona F, Real San Jacinto hizo su debut el domingo tras quedar libre en la primera jornada. Sin embargo, no pudo arrancar con el pie derecho: perdió 3-1 como local frente a Belgrano de Zárate, que llegaba a este encuentro tras superar a Paraná de Zárate en la primera jornada. El conjunto dirigido por Javier José Magua formó con Darío García; Pablo Queipo, Juan Morales, Matías Casetes, Germán Rodríguez; Juan Pérez, Mariano González, Mauro Baigorria, Nicolás Oroná; Braian Pérez y Gustavo Rivero. Luego ingresaron Sebastián Chávez (por Juan Pérez), Elio Chávez (por Baigorria) y Carlos Del Fabro (por Braian Pérez). Real San Jacinto comenzó ganando con un tanto de "Tweety" González, pero Belgrano alcanzó la igualdad por intermedio de José Cabrera. Luego, en el complemento y con mayor resto físico, el elenco zarateño se quedó con el triunfo gracias a los goles de Brian Itabel y Jonathan Bruno. Por la próxima fecha de esta Zona F, Real San Jacinto visitará a Paraná de Zárate, buscando una victoria que le permita sumar sus primeros puntos en esta competencia y que lo deje en la segunda posición de cara a la segunda rueda.

MAXIMILIANO DÍAZ, UNO DE LOS PILARES DEL MEDIOCAMPO DEL DEFE (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA)





PABLO GODOY (DEFENSORES DE LA ESPERANZA) DISPUTA EL BALÓN FRENTE A UN JUGADOR DE MAIPÚ EL DOMINGO POR LA TARDE EN CANCHA DE PUERTO NUEVO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).





LA JOSEFA LOGRÓ SU SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA Y ES UNO DE LOS LÍDERES DE LA ZONA E.





LA FORMACIÓN TITULAR DE DEFENSORES DE LA ESPERANZA EN SU PRIMERA PRESENTACIÓN COMO LOCAL (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).



Copa Federación Norte:

Ganaron La Josefa y Defensores de La Esperanza; perdió Real San Jacinto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: