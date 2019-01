¿Ajuste de cuentas en Zárate? "Me voy a hacer el re mandado" diría un audio que el envió a su novia por WhatsApp antes de morir. El cuerpo, junto con un arma de fuego, fue hallado este viernes en el barrio 4 Esquinas. Joel José Giménez (17) alias Toto, es el nombre del adolescente cuyo cadáver se encontró el pasado viernes a la madrugada en un pastizal del barrio 4 Esquinas de la localidad de Zárate. Dado que se encontró humo en sus pulmones, los peritos policiales presumen que Joel aún se encontraba con vida cuando su cuerpo fue prendido fuego luego de haber recibido dos balazos. Además, se le encontraron 2 heridas cortantes realizadas post mortem. La macabra secuencia y el ensañamiento hace pensar a los investigadores que se trataría de "un ajuste de cuentas", dado que además, su propia novia habría confirmado que Joel se dedicaba a robar de manera habitual, e incluso habría facilitado un audio de WhatsApp donde le avisaba de un próximo golpe: "Gorda, me voy a hacer un mandado re piola... me voy a hacer un re mandado", habrían sido sus palabras. La joven le habría dicho a los policías que la entrevistaron que luego de ese mensaje no pudo volver a comunicarse con su novio. Los investigadores creen que ese "mandado" al que hacía referencia el joven era un plan para cometer un robo. Bajo las ropas del adolescente, la policía halló un revólver calibre 32, que será sometido a peritajes, aunque no se descarta que sea la misma arma con la que le asestaron los 2 balazos al vecino del barrio Pecorena de Zárate.

El cadáver se encontró este viernes a la madrugada en un pastizal del barrio 4 Esquinas.



Regionales:

Lo balearon y prendieron fuego aún con vida, en Zárate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: