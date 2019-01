La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/ene/2019 Continuarían las suspensiones en Tenaris







La mayoría de los operarios afectados se encuentran de vacaciones por las Reparaciones Extraordinarias (REX). Las versiones indicarían que varias líneas no arrancarían en febrero. El acuerdo sería por el 90% del salario. A las puertas de la finalización de otra Reparación Extraordinaria en TenarisSiderca, cada vez son más fuertes las versiones que señalan que los trabajadores que se encuentran de vacaciones se quedarían en sus casas a cambio de percibir el 90% de su salario. Ya sobre diciembre trascendió sobre la suspensión de trabajadores en la siderúrgica, pero aparentemente se trató de sectores puntuales y que involucraba a pocos trabajadores. Sin embargo, y a pesar de no haber ninguna comunicación oficial al respecto, tanto de la empresa como del propio gremio, sería un hecho que se confirmaría la suspensión de operarios de varias líneas del Laminador Continuo 2 (LACO 2); mientras que versiones más pesimistas (y menos fiables) también hablan de líneas de terminación del Laminador Continuo 1 (LACO 1) e incluso de una dilación en el arranque de la Acería. Actualmente, Campana fabrica unas 1.3 millones de toneladas de acero que, casi en su totalidad, se transforman en tubos de acero sin costura. Históricamente, el 75% se exporta y, a pesar del actual régimen cambiario argentino que hizo a TenarisSiderca más competitiva en dólares, la empresa parece no poder remontar los humores del mercado internacional merced a una nueva caída en el precio del barril de petróleo, la retención del fisco de $4.- por cada dólar exportado, y la quita de reintegros en aranceles específicos.

