Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ¡HEY! ¡¡¡LLEVATE LA BASURA!!! "Un sábado más que Agrotecnica Fueguina dejó a los frentistas de Viamonte (entre Jean Jaures y Estrada) con la basura en los cestos de residuos hasta el lunes por la tarde noche. Fue la Unidad 17, que circulaba desde Viamonte (del lado de 9 de julio y giro en Jean Jaures a toda prisa ¿Quién controla este deficiente servicio? ¿Quién se responsabiliza?", escribe Mabel. Y TAMBIÉN LAS HOJAS "Las veredas muy lindas. ¿Pero las calles? Después nos quejamos de desagües tapados. Calle Lavezari entre Barca y Saberio Barleta (Don Francisco)", escribe Ernesto. CALLE INTRANSITABLE "Jacomet al 390 (barrio Los Pioneros), no sé puede transitar y no pasa el recolector de ramas pero SI por otras cuadras. Tengo los impuestos al día", escribe Estela. RECLAMO VA NO ESCUCHADO "Quiero y estoy reclamando, la luz pico de cigüeña, en la calle Berutti y Salmini, enciende y apaga constantemente. Estoy reclamando desde el 11/1 /19, tengo el número de reclamo. Espero una pronta solución a mi pedido", escribe Marta. OTRO RECLAMO NO ESCUCHADO "Bueno parece que los reclamos son en vano. Situación actual en Colectora sur y Castilla. Ahora del otro lado de la pasarela también los yuyos tapan los escalones", escribe Julio. BALDÍO Y MERCADO "Este baldio en Boulevard Lavalle está al lado de un supermercado...no es lo mejor para evitar los roedores", escribe Fabían, vecino de la zona. #QuejaVecinal calle General Savio entre Av. Rivadavia y Castelli tres cuadras de pozos, piedras abrasivas y tierra suelta. Por ser la cuadra que toman de atajo para salir del barrio los vecinos solicitan que se coloque RAP o asfalto pic.twitter.com/K3WPTlREfa — Daniel Trila (@dantrila) 28 de enero de 2019 #Dato un camión que circula va por calle 9 de julio entre Castelli y Rawson enganchó los cables y tiró varios postes , Defensa Civil y dirección de Tránsito colaboraron para normalizar la situación. El camión fue interceptado a pocas cuadras. pic.twitter.com/4AJCBP4UCY — Daniel Trila (@dantrila) 29 de enero de 2019

29 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales

