El entrenador del equipo oficial del Campana Boat Club fue llamado por la Asociación Argentina de Remo para ser uno de los coaches a cargo de la delegación nacional que ya está concentrada en Tafí del Valle. El entrenador del equipo oficial de remo del Campana Boat Club, Gustavo Hereñú, ha sido designado como uno de los entrenadores nacionales que estará a cargo del Equipo Argentino en la concentración que ya comenó en la ciudad tucumana de Tafí del Valle. Según contó Hereñú, recibió un llamado del manager de la Asociación Argentina de Remo, Santiago "Pollo" Fernández (finalista del mundo en todas las categorías y finalista olímpico en Atenas 2004), quien le manifestó que la selección "estaba necesitando un entrenador" para esta concentración que definirá la nómina para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. "Me dijo que en la Federación habían pensado en mí y que necesitaban que yo fuera a Tafí del Valle a trabajar con los distintos equipos", señaló "El Mate". Por el momento, la convocatoria es para esta concentración. "Luego de Tafí del Valle se verá cómo continúan las cosas y cómo se sigue trabajando el resto del año, algo que dependerá mucho del presupuesto disponible", explicó sobre su posible continuidad en el Equipo Nacional. El coach, de extensa carrera deportiva en la dirección técnica del equipo oficial del Campana Boat Club, viajó junto a Pablo Scuri (entrenador del Club Mendoza de Regatas, con pasado en la selección nacional) y Jorge Enriquez. "Seremos nosotros tres quienes nos haremos cargo de los 24 remeros y remeras que entrenarán en Tafí del Valle", informó Hereñú. "Lógicamente tengo mis propias expectativas respecto a este desafío. Nunca trabajé con la Selección Nacional, así que primeramente voy a ver de qué se trata, a tratar de poner toda mi experiencia acumulada en estos últimos 35 años en el remo, ponerlos al servicio del seleccionado, tratar de que todo lo que pueda aportar sea de utilidad, y ver cómo se trabaja en la Selección Nacional. Mi idea es aportar todo lo que pueda para mejorar lo que ya está bien y para tratar de cambiar aquello que no lo esté", remarcó sobre sus objetivos en esta concentración de 20 días. Gustavo Hereñu ha conseguido quince títulos de campeón argentino entre 2013 y 2018 y ha "metido" a cuatro remeros del CBC en Campeonatos Mundiales: Almendra Murillo en Eton Dorney 2011, María Kury en Rio de Janeiro 2015, Joel Romero en Rotterdam 2016, y Felipe Modarelli en Trakai 2017 y Racice 2018.

HEREÑÚ ESCOLTADO POR JULIÁN GONZÁLEZ Y ENZO NOGUERA, DURANTE EL CAMPEONATO ARGENTINO DE REMO 2015.





“MI IDEA ES APORTAR TODO LO QUE PUEDA PARA MEJORAR LO QUE YA ESTÁ BIEN Y PARA TRATAR DE CAMBIAR AQUELLO QUE NO LO ESTÉ", SEÑALÓ HEREÑÚ.





MARCELO KURY, GUSTAVO HEREÑÚ, SERGIO FERNÁNDEZ Y SANTIAGO ´´EL POLLO´´ FERNÁNDEZ.



Remo:

Gustavo Hereñú se sumó al staff técnico de la Selección Argentina

