SUPERLIGA: FECHA 16 Boca Juniors e Independiente perdieron terreno en la persecución del cuarteto de equipos que mandan en la tabla de posiciones de la Superliga Argentina de Fúbol al conseguir sendos empates frente a Newells y Talleres, respectivamente. En el debut oficial de Gustavo Alfaro, el Xeneize llegó al 1-1 en el segundo tiempo, gracias a un tanto de Darío Benedetto (Maxi Rodríguez había abierto la cuenta para el local). Por el contrario, Independiente dejó escapar la ventaja conseguida en el primer tiempo (Silvio Romero de penal) y a doce minutos para el final, Sebastián Palacios igualó para Talleres. En tanto, River Plate cosechó su tercera derrota consecutiva, todas como local, al caer 3-1 frente a Patronato de Paraná, que se impuso con un triplete de Gabriel Ávalos. Para el Millonario, que presentó mayoría de suplentes, marcó el juvenil Cristian Ferreira. Los resultados de esta fecha 16 hasta anoche son: Banfield 1-1 San Martín (SJ); Godoy Cruz 0-2 Lanús; Defensa y Justicia 1-0 San Lorenzo; Huracán 2-1 Rosario Central; Tigre 2-2 San Martín (T); Atlético Tucumán 4-1 Gimnasia (LP); Aldosivi 1-3 Racing Club; Independiente 1-1 Talleres; Belgrano 0-0 Unión; River Plate 1-3 Patronato; Newells 1-1 Boca Juniors; Colón 2-0 Argentinos. Anoche, al cierre de esta edición, completaban Estudiantes (LP) vs Vélez Sarsfield. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Racing Club, 39 puntos; 2) Defensa y Justicia, 36 puntos; 3) Atlético Tucumán (-1), 31 puntos; 4) Huracán, 30 puntos; 5) Boca Juniors (-2) y Vélez (-1), 25 puntos; 7) Independiente, 24 puntos; 8) Godoy Cruz, Unión y Aldosivi, 23 puntos. MÁS REFUERZOS "GRANDES" En las últimas horas se confirmaron refuerzos para los cinco equipos "grandes" del fútbol argentino. Boca Juniors cerró acuerdos para sumar a los defensores Lisandro López (hoy en Genoa, pero su pase pertenece al Benfica) y Kevin Mc Allister (desde Argentinos Juniors); River Plate incorporará al joven colombiano Jorge Carrascal (FK Karpaty Lviv), apodado "el Neymar colombiano"; en Independiente firmó el paraguayo Cecilio Domínguez (llega desde América de México); a Racing Club se suma el delantero colombiano Mateo Casierra (proveniente del Ajax de Holanda); mientras que San Lorenzo fichó al delantero colombiano Andrés Rentería (de último paso por Cruz Azul). SUB 20: HEXAGONAL FINAL Hoy comienza el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Chile. Esta etapa del certamen definirá los cuatro equipos que se clasifican al Mundial de Polonia y los tres que avanzan a los Juegos Panamericanos "Lima 2019". Argentina debutará hoy a las 19.50 frente a Ecuador. Luego jugará ante Colombia (viernes 1 a las 17.30), Venezuela (lunes 4 a las 22.10), Uruguay (jueves 7 a las 17.30) y Brasil (domingo 10 a las 19.50). PRIMERA B METRO En el cierre de la 20ª fecha, Estudiantes de Buenos Aires venció 2-0 como visitante a Almirante Brown y recuperó la cima de la tabla de posiciones con 43 puntos, uno más que Barracas Central (42). En tanto, también el domingo, Acassuso (35) perdió 2-0 en su visita a Colegiales, mientras que Defensores Unidos igualó 1-1 como local frente a UAI Urquiza. PRIMERA C La 20ª fecha de la divisional concluyó con cuatro partidos. Luján 0-0 Deportivo Merlo, Argentino de Quilmes 1-1 Central Córdoba (R), Cañuelas 2-1 Sportivo Italiano y San Martín (B) 0-1 Excursionistas. Las posiciones las encabeza Deportivo Armenio, con 37 puntos. Luego aparecen: Dock Sud y Midland con 35 puntos; Villa San Carlos con 34; Laferrere con 33; y Argentino de Quilmes con 32.

