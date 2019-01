Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 29/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 29/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

CANAPINO EN DAYTONA El arrecifeño Agustín Canapino concluyó su experiencia en torno a las 24 horas de Daytona como partido del equipo Juncos Racing cuyo Cadillac terminó en el 8º puesto de su categoría y en el 30º de la General. En una prueba que se complicó por las lluvias (dos veces debió interrumpirse la carrera), el actual campeón del Turismo Carretera se destacó porque en su turno giró en los mismos tiempos que los líderes (el ganador fue el español Fernando Alonso, ex campeón de la Fórmula 1). "Fue importante para mí, me voy orgulloso de Daytona", aseguró Canapino. GANARON LAS LEONAS En el debut de los Seleccionados Argentinos de Hóckey sobre Césped en la Pro League de la FIH, el festejo fue de las chicas: las Leonas superaron 2-0 a Bélgica con goles de Julieta Jankunas y Agustina Habif en un partido disputado en el Estadio Municipal de Córdoba, donde el próximo sábado se medirán ante Estados Unidos. Posteriormente jugaron los Leones, pero sin la misma suerte: cayeron 4-2 ante el combinado belga, reciente campeón mundial. El próximo compromiso de los varones será el viernes 22 de febrero ante Alemania en el CENARD. DJOKOVIC APLASTANTE El serbio Novak Djokovic se ratificó como el Nº 1 del mundo al superar 6-3, 6-2 y 6-3 al español Rafael Nadal en la final del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Con este título, Djokovic llegó a 15 majors, ya dejó atrás al legendario Pete Sampras (14) y se ubica tercero en la lista histórica que encabezan Roger Federer (20) y Rafael Nadal (17). Entre las mujeres, el título quedó en manos de la japonesa Naomi Osaka, que venció 7-6, 5-7 y 6-4 a la checa Petra Kvitova en la final y de esa manera se transformó en la nueva Nº 1 del ranking mundial. Para la asiática de 21 años (vive en Estados Unidos desde los 3) es su segundo Grand Slam consecutivo, dado que había ganado el US Open en septiembre pasado. LA ROMPIÓ LAPRO El base Nicolás Laprovittola tuvo una descomunal actuación en la victoria de su equipo, Joventut de Badalona, que venció 88-75 a Gran Canaria en una nueva fecha de la Liga ACB de España. El jugador de la Selección Argentina anotó el domingo 40 puntos, con altos porcentajes en sus lanzamientos: 7/10 en triples, 7/10 en dobles y 5/7 en libres. DEFENSA EXITOSA El mexicano Jaime Munguia (22 años) apabulló al japonés Takeshi Inoue y de esa manera retuvo el Título Súper Welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El asiático resistió los 12 rounds, aunque finalmente la victoria del oriundo de Tijuana fue muy amplia en las tarjetas, sellando así su 32º éxito en 32 presentaciones (26 KO). LA VUELTA DE SAN JUAN La 37ª edición de la Vuelta de San Juan se puso en marcha el domingo, con la presencia de destacados ciclistas internacionales. La primera etapa fue ganada por el colombiano Fernando Gaviria, quien el año pasado se quedó con dos parciales del Tour de Francia. En tanto, la segunda etapa desarrollada ayer fue ganada por el francés Julian Alaphilippe, quien el año pasado sumó 12 victorias y fue campeón de montaña en el Tour de Francia. DINAMARCA CAMPEÓN Después de haber perdido tres finales, Dinamarca se consagró por primera vez campeón mundial de Handball al vencer 31-22 a Noruega en el partido decisivo de la Copa que organizó junto a Alemania. En este certamen, la Selección Argentina terminó en el 17º puesto.

