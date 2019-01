La sesión extraordinaria mostró un HCD cada vez más dividido y tensionado

En más de cuatro horas de un clima hostil, repleto de chicanas, se trataron y aprobaron una decena de proyectos de los bloques opositores. Entre ellos, la creación de una comisión especial para investigar el vínculo de un jefe policial sospechado de corrupción con el Intendente Abella. Estaba pautada para las 9.30, pero comenzó casi una hora después. Y se extendió durante más de cuatro horas, siempre bajo un clima tenso, hostil, con muchas chicanas y faltas de respeto entre pares y de apego a las normas de su funcionamiento. La sesión extraordinaria que ayer desarrolló el Honorable Concejo Deliberante de Campana evidenció nuevamente la división existente y la falta de consenso y acuerdos entre oficialismo y oposición en nuestra ciudad. La reunión tuvo en el Orden del Día diez proyectos presentados de forma conjunta por los tres bloques opositores (Partido Justicialista-UC, Red x Argentina y UV Más Campana) y ninguno del Ejecutivo o Cambiemos. Finalmente, esa decena de iniciativas fueron todas aprobadas, dado que la oposición (unificada) cuenta con mayoría propia. Y cuatro de ellas fueron acompañados por Cambiemos, que igualmente se desmarcó y se diferenció de los argumentos opositores en cada uno de los temas votados unánimemente. Esos cuatro expedientes fueron: las resoluciones que solicitan al Poder Ejecutivo Nacional "dejar sin efecto todo aumento en servicios públicos de gas natural y transporte durante el ejercicio 2019" y al gobierno provincial hacer lo mismo con los "servicios de luz y agua"; el pedido de informe "sobre el reinicio de obras de construcción de cabinas de peaje sobre Ruta Provincial Nº 6"; y la comunicación solicitando "la reparación de calles en el barrio Los Pioneros". El primer proyecto que se trató ayer fue una resolución solicitándole al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires "intervenga ante el Departamento Ejecutivo a los fines de preservar el normal funcionamiento" del Concejo Deliberante. Y el segundo fue una comunicación al "Intendente Municipal (para que) proceda al inmediato pago de haberes al personal" del HCD. Así, la oposición buscó debatir "la falta de recursos" para el "normal funcionamiento" y también la problemática que afecta a un secretario y cuatro asesores de bloque, quienes están reclamando el pago de sus haberes de diciembre pasado. Según se informó en el recinto, de los 60 millones estimados inicialmente para el cuerpo legislativo, el presupuesto finalmente le concedería 29 millones. "Ni siquiera va a alcanzar para pagar todos los sueldos a lo largo del año", señaló Luis Chesini (PJ-UC) sobre ese vaciamiento denunciado por la oposición. "Usan herramientas del Estado para torcer voluntades. Es lo peor de la vieja política, esto es persecución", cuestionó Marco Colella (Red x Argentina). "Se rescindieron todos los contratos, incluso de nuestros asesores", señaló en tanto Miriam Cazenave (Cambiemos) para refutar la supuesta persecución. Por su parte, Carlos Cazador aseguró que, por norma, el presupuesto del Legislativo no puede superar el 2% del total municipal y recordó cuando fue Presidente del HCD y la gestión de Stella Maris Giroldi le otorgó, justamente, el 2% del presupuesto municipal. En ese sentido, desde Cambiemos remarcaron que el titular del cuerpo debe "saber administrar" dichos recursos. La oposición apuntó sus dardos a la responsabilidad del Intendente Sebastián Abella: "Bajo su ámbito está todo el circuito administrativo de compras y proveedores", señaló Soledad Calle (PJ-UC), quien denunció que el Ejecutivo está haciendo "retención indebida" de los haberes del personal del HCD damnificado por la situación. "Este es un gobierno ciego, sordo, mudo y caprichoso. Ha dejado a la judicialización como único camino porque no accede al diálogo. Eso es el fracaso de la política", agregó la presidenta del bloque justicialista. En este debate se sucedieron chicanas inentendibles, algunas personalizadas, lo que llevó a Rosa Funes (UV Más Campana) a hacer "un llamado a la reflexión" por el comportamiento y los comentarios que se daban en el recinto. De allí se pasó a las discusiones por los servicios públicos, su calidad, las inversiones y el aumento de las tarifas contra los antiguos subsidios y la política energética durante el kirchnerismo, tan relacionada a casos resonantes de supuesta corrupción. Posteriormente fue el turno de la creación de una Comisión Especial para investigar "la veracidad" de un informe que se conoció públicamente a través de un programa de América TV conducido por Rolando Graña, en el que se mencionó que un jefe policial sospechado de corrupción (Leonardo Ariel Pérez) fue "rescatado" especialmente por el Intendente Sebastián Abella para conducir la DDI Zárate-Campana. "Es hora que salga a la luz y que podamos clarificar la situación", señaló Calle, quien pidió saber "si Abella encubrió" a este jefe policial. Romina Buzzini (Cambiemos) cuestionó, dada la falta de recursos del HCD, el presupuesto que solicita dicha Comisión, a la que criticó también porque excede las facultades de los concejales. Cazador la calificó como una "pantomima", mientras que Luis Gómez se refirió a ella como "adefesio". Ambos adelantaron que "de ninguna manera" Cambiemos participará de esa Comisión. Finalmente, los once votos de la oposición confirmaron la creación de esta Comisión que se conformará "en el seno del Concejo Deliberante y en el marco de su reglamento interno". Luego fue el turno de la Ruta 6 y también de proyectos para obras en los barrios Las Praderas (red de agua potable) y Dignidad (red cloacal) que volvieron a traer a debate una situación que marcó toda la sesión extraordinaria: mientras desde la oposición se evidenciaban problemas actuales en distintos puntos de la ciudad, desde el oficialismo se recordaban "los 20 años de gestión justicialista" y las sospechas de corrupción, en esta ocasión, en lo referido a la Ruta 6 y el plan habitacional Dignidad. Además, en el tramo final de la sesión, Cazador cuestionó la forma en que fueron realizados y planteados los proyectos de ordenanza que le solicitan al Ejecutivo que "en 60 días (se llame) a Licitación Pública" para las obras de extensión de la red de agua potable en Las Praderas y de "Reparación de Desagües Pluviales en el barrio Dignidad". Y así, recién sobre las 15.03, el Presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli (cuestionado en varias oportunidades por la forma de administrar el uso de la palabra) dio por terminada una sesión extraordinaria cuyos protagonistas parecieron estar más preocupados por marcar y profundizar diferencias que por avanzar hacia puntos en común.



SOLEDAD CALLE APUNTÓ CONTRA ABELLA POR LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES DEL HCD A LOS QUE SE LES ADEUDA HABERES.





SE TRATARON Y APROBARON DIEZ INICIATIVAS DE LOS BLOQUES OPOSITORES.





LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYER COMENZÓ POR LA MAÑANA Y TERMINÓ POR LA TARDE

La sesión extraordinaria mostró un HCD cada vez más dividido y tensionado

