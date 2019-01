El Municipio solicita a los conductores manejar con prudencia a fin de evitar accidentes

Las cámaras del CIMoPU registran a diario una numerosa cantidad de maniobras indebidas que derivan en accidentes en la vía pública. Desde el Municipio instan a los vecinos a evitar este peligroso accionar. A través de las cámaras del CIMoPU se registran a diario no solo hechos delictivos sino también una numerosa cantidad de maniobras prohibidas que derivan en accidentes de tránsito en la vía pública. Días pasados, mediante dichas cámaras, personal de la Secretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana capturó un accidente de tránsito cinematográfico donde participaron una motocicleta Mondial 150 y un automóvil Gol Power. El siniestro tuvo lugar en Colectora Norte entre Colón y Moreno donde el vehículo más chico circulaba sentido Moreno- Colón y el restante en forma viceversa. La moto intentó ingresar en forma imprudente y en un lugar no permitido. Al intentar ingresar a la salida de ruta Panamericana que conecta con el arco de Campana se produjo una colisión de frente con el Volkswagen Gol. Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista "voló" y cayó sobre la cinta asfáltica. Tras el accionar de la Mesa de Enlace, envió una ambulancia de SAME que asistió al herido derivándolo al hospital municipal. "Como ocurrió en este caso puntual, en forma diaria muchísimos conductores de distintos tipos de vehículos -en ese lugar puntual- realizan sin número de maniobras peligrosas tanto para ingresar a la Colectora de Panamericana o para hacerlo a la Colectora Norte", detallaron desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana. Según precisaron, se comenten infracciones ya sea doblando en "U" haciéndolo en contramano. Estas situaciones son captadas por la cámara de seguridad existente en el lugar. Tal es así que minutos antes de este accidente anteriormente mencionado ingresó a la bajada de Panamericana haciéndolo en forma prohibida e irresponsable. "Desde el Municipio instamos a los vecinos a no realizar este tipo de maniobras ni en ese lugar puntual ni en ningún sector de la ciudad. Esto representa un verdadero riesgo para sí y para terceros. Por ello, apelamos a la reflexión y concientización de todos los conductores desistiendo de este peligroso accionar", completaron.

El motociclista dobló a la izquierda con la intención de acceder a la subida que se dirige al arco.





El SAME a través de la Mesa de Enlace colaboró con la asistencia del conductor herido.

VIDEO #Dato [VIDEO] Motociclista "voló" y cayó sobre la cinta asfáltica.

Las cámaras del CIMoPU registran a diario numerosa cantidad de maniobras indebidas que derivan en accidentes en la vía pública. Desde el Municipio de Campana instan a los vecinos a evitar este peligroso accionar. pic.twitter.com/TsdJx7McsI — La Autentica Defensa (@LADdigital) 30 de enero de 2019

El Municipio solicita a los conductores manejar con prudencia a fin de evitar accidentes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: