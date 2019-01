El Violeta disputó ayer un amistoso de 60 minutos en la Villa Olímpica que el Fortín posee en Ituzaingó. El plantel viaja mañana rumbo a Rafaela, donde el viernes retoma su andar en el campeonato. En la recta final de su preparación para retomar su andar en el campeonato de la Primera B Nacional después del receso de verano, Villa Dálmine se midió amistosamente con los suplentes de Vélez Sarsfield en un encuentro realizado en la Villa Olímpica que la institución de Liniers posee en Ituzaingó. Y el saldo le fue positivo: terminó 2-0 a favor del Violeta. Fueron dos tiempos de 30 minutos que Walter Nicolás Otta aprovechó para ajustar los últimos detalles de cara al compromiso que el equipo de nuestra ciudad afrontará el próximo viernes a partir de las 21 horas frente a Atlético Rafaela como visitante. Y a pesar del hermetismo que rodeó a este amistoso en la previa y durante su desarrollo, trascendió que "Nico" alistó inicialmente a Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. ¿Será la alineación que saldrá a la cancha en el Monumental de Rafaela el viernes por la noche? Eso, seguramente, se develará minutos antes del partido, pero todo indica que esos once nombres serían los que arranquen el calendario oficial del 2019. Por su parte, Vélez (que la noche anterior había derrotado a Estudiantes de La Plata por 2-1) formó con Alexander Domínguez; Giuliano Cerato, Fabián Cubero, Martín López (Tobías Coppo), Felipe Di Lena; Cristian Núñez (Nazareno Bazán); Pablo Galdames, Jonathan Ramis; Álvaro Barreal (Yamil Asad), Leandro Fernández (Núñez) y Guido Mainero. Hoy miércoles, el plantel de Villa Dálmine volverá a entrenar en Campana, mientras que mañana está pautada la última práctica en nuestra ciudad antes de la partida rumbo a Rafaela.

FUE EL SEGUNDO AMISTOSO QUE VILLA DÁLMINE DISPUTA ESTA TEMPORADA CON EL ELENCO DE GABRIEL HEINZE. YA SE HABÍAN ENFRENTADO EN JULIO PASADO. FECHA 14 – PROGRAMACIÓN VIERNES - 21.00 horas: Atlético Rafaela vs Villa Dálmine / Héctor Paletta - 22.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Platense / Lucas Comesaña SÁBADO - 17.00 horas: Los Andes vs Gimnasia (M) / Sebastián Ranciglio - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Def. de Belgrano / - 17.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Gimnasia (J) / Diego Ceballos - 17.00 horas: Brown (A) vs Santamarina / Luis Lobo Medina - 17.00 horas: Deportivo Morón vs Chacarita / Bruno Bocca - 19.10 horas: Quilmes vs Temperley / Julio Barraza DOMINGO - 17.00 horas: Gmo Brown (PM) vs Arsenal / Ramiro López - 19.30 horas: Indep. Rivadavia vs Mitre (SdE) / Fabricio Llobet - 21.00 horas: Olimpo (BB) vs Agropecuario / Sebastián Mastrángelo LUNES - 20.05 horas: Sarmiento (J) vs Instituto / Leandro Rey Hilfer LIBRE: Almagro. HÉCTOR PALETTA SERÁ EL ÁRBITRO EN RAFAELA Ayer, la AFA confirmó las designaciones para la fecha 14. El primer partido oficial de Villa Dálmine en este 2019 ya tenía fecha y horario conocido de antemano: viernes 1º a las 21 horas. Pero le faltaba la designación arbitral, algo que se conoció ayer por la tarde en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): será Héctor Paletta el encargado de administrar el reglamento en el Monumental de Rafaela. El historial del Violeta con Paletta es positivo: en 12 partidos dirigidos por él logró 7 victorias y 4 empates y sólo perdió en una ocasión. Y fue además el árbitro del primer partido de esta temporada del equipo de nuestra ciudad: victoria 3-0 a Instituto como local. El encuentro entre Villa Dálmine (17 puntos) y Atlético Rafaela (15) abrirá la 14ª fecha que se extenderá hasta el lunes 4, cuando el líder Sarmiento de Junín (29) reciba la visita de Instituto de Córdoba (14).



HÉCTOR PALETTA DIRIGIÓ 12 VECES A VILLA DÁLMINE.

